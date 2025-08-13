부산도시공사,‘ 정리해드림’ 서비스 ...생활밀착형 지원 강화

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

부산도시공사,‘ 정리해드림’ 서비스 ...생활밀착형 지원 강화

구형모 기자
입력 2025-08-13 09:56
수정 2025-08-13 09:56
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
부산도시공사와 부산시는 상반기 ‘정리해드림(DREAM) 홈스테이징 서비스’지원에 이어 하반기 생활밀착형 사업을 이어간다고 13일 밝혔다.

이미지 확대
정리해드림 사업 실시 전(좌측) 후(우측) 비교사진 . 부산도시공사 제공
정리해드림 사업 실시 전(좌측) 후(우측) 비교사진 . 부산도시공사 제공


‘정리해드림 주거재생 지원 사업’은 주거환경 개선이 시급한 가구를 대상으로 ▲홈스테이징 ▲소규모 집수리 ▲주거 생활지원 서비스를 지원하는 취약계층 주거환경개선 사업이다. 올해는 총 45가구 지원을 목표로 추진 중이다.

상반기에는‘저장강박장애 의심가구 4가구를 포함해 총 11개 자치구, 22가구에 대한 정리·수납, 소독·방역의 지원을 마쳤다. 현장에서 처리한 폐기물량만 20톤에 이른다.

하반기에는 도배·장판 교체 ‘소규모 집수리 서비스’와 함께 올해 처음 도입한 ‘주거 생활지원 서비스’로 23가구에 대한 지원을 지속할 예정이다.

특히, 집수리 사업을 운영 중인 지역의‘마을관리 사회적협동조합’과 ▲방충망 ▲LED전등 ▲콘센트 ▲실리콘 교체 등 주거 서비스 지원을 통해 더욱 촘촘한 주거환경개선 사업을 이어갈 계획이다.
구형모 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로