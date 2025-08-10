부산시, 중국 스마트 제조시장 공략…무역 사절단 모집

신문 구독
로그인
정철욱 기자
입력 2025-08-10 11:52
수정 2025-08-10 11:52
부산시청 전경. 부산시 제공
부산시청 전경. 부산시 제공


부산시는 지역 스마트 제조 기계·부품 중소기업의 중국 시장 진출을 지원하기 위해 무역사절단 참가기업을 모집한다고 10일 밝혔다.

무역 사절단은 중국 내 스마트 제조 시장 확대에 맞춰 지역 기업의 수출 기반을 강화하고 중국 시장 판로를 개척하기 위해 마련됐다.

중국은 14차 5개년 스마트 제조 발전계획을 발표하고 제조업체의 디지털화, 네트워크화를 추진하고 있다. 제조업체의 70% 이상 디지털·네트워크 전환, 3만 개 이상 지능형 공장 구축을 목표로 하고 있어 관련 산업의 대규모 해외 조달이 예상된다.

이에 시와 코트라 부산지원본부는 중국 톈진과 선전으로 오는 10월 26일~30일까지 지역 중소기업 10개 사로 구성한 무역사절단을 파견해 일대일 수출 상담회를 개최할 예정이다.

지원 대상은 전년도 수출액 3000만달러 이하의 부산지역 중소기업이다. 참가를 희망하는 기업은 시 해외마케팅통합시스템 홈페이지(trade.bepa.kr)에서 오는 14일까지 신청서와 평가 서류 등을 제출하면 된다.

선정된 기업에는 현재 일대일 바이어 상담회 참가, 통역, 전 일정 항공료 50% 지원, 선전 메가쇼 참관 등 혜택이 제공된다. 기업들은 파견 기간에 개최되는 선전 메가쇼에서 제조 산업의 최신 융복합 기술을 체험하고 글로벌 제조업계와 교류 기회를 가질 예정이다. 이 외에도 현지 무역관을 통해 바이어 사전 마케팅 지원, 후속 상담, 표본 검사 연계 등 실질적 거래 성과 창출을 위한 지원을 받게 된다.

부산시 관계자는 “중국은 경쟁과 기회가 공존하는 시장으로, 기술력과 신뢰도를 갖춘 지역 기업이 전략적으로 접근하면 성장에 도움이 될 것”이라며 “지역기업들이 글로벌 수출 시장에서 성과를 낼 수 있도록 체계적으로 지원하겠다”라고 밝혔다.
부산 정철욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로