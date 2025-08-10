전남 호우특보 해제…광주·전남 최대 50㎜ 비 더 온다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

전남 호우특보 해제…광주·전남 최대 50㎜ 비 더 온다

서미애 기자
서미애 기자
입력 2025-08-10 11:02
수정 2025-08-10 11:02
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
전남지역에 내려졌던 호우특보가 10일 오전 전부 해제됐다. 광주기상청은 이날 오전 8시 30분을 기해 전남 전역의 호우특보를 해제하고, 광주·전남에 5~50㎜의 비가 추가로 내릴 것으로 예보했다.

전날부터 이날 오전 9시 30분까지 누적 강수량은 흑산도 226㎜, 해남 196.5㎜, 영암 188㎜, 강진 183.4㎜, 완도 176.6㎜, 진도 167㎜, 장흥 162.6㎜, 광주 광산 62㎜, 운암 58.1㎜를 기록했다. 시간당 최대 강수량은 진도 48.6㎜, 홍도 48㎜, 해남 땅끝 46.5㎜, 강진 46㎜, 가거도 44㎜, 완도 43.2㎜ 등이었다.

밤사이 전남에서는 호우 관련 신고가 7건 접수됐다. 주택·도로 침수 각 1건, 토사 유출 2건, 나무 쓰러짐 2건, 발전소 침수 1건이다. 이날 오전 5시 49분에는 신안군 흑산면 주택이 물에 잠겨 소방당국이 긴급 배수 작업을 벌였고, 같은 날 오전 5시 14분에는 인근 발전소가 침수돼 대응에 나섰다. 인명 피해나 정전은 발생하지 않았다.

광주에서는 비 피해 신고가 없었으나, 기상 악화로 국립공원 일부 구간이 통제됐다. 무등산 동부구간과 다도해 서부(흑산도), 월출산은 전면 통제됐으며, 무등산·지리산 일부 등산로도 부분 출입이 제한됐다.

여수·광양·보성·함평 등지에서는 산사태 우려로 126가구 158명이 마을회관 등으로 대피했다.

기상청은 “전남 남해안 섬 지역에는 밤까지 시간당 30㎜ 안팎의 강한 비가 내릴 수 있어 안전에 유의해야 한다”고 당부했다.
전남 서미애 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
121년 역사의 회원이 되시겠어요?
닫기
광고삭제
광고삭제
위로