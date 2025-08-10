금호타이어 광주공장 해체…덤프트럭 4천여대 분량 폐기물

서미애 기자
입력 2025-08-10 10:45
수정 2025-08-10 10:45
11일부터 해체…콘크리트등 폐기물 대량 발생
폐기물 9.2만t…하루 60대·시간당 7대 꼴 운행
주민 “분진·소음·교통안전 우려…”대책 있어야“

금호타이어는 11일부터 광주 광산구 소촌동 정련동 해체 작업에 들어간다.
금호타이어는 11일부터 광주 광산구 소촌동 정련동 해체 작업에 들어간다.


대형 화재로 전소된 금호타이어 광주공장 정련동 해체 과정에서 9만2000t이 넘는 건축폐기물이 발생, 덤프트럭 4000여대가 투입될 전망이다. 하루 평균 60대 이상이 공장을 드나들면서 인근 주민들이 비산먼지, 소음, 교통 혼잡 등을 우려하고 있다.

금호타이어와 시공사에 따르면 11일부터 광주 광산구 소촌동 정련동(건축면적 4만3873㎡, 지상 3층) 해체 작업이 시작된다. 상층부부터 차례로 철거하는 압쇄 방식을 적용하며, 오는 11월 10일까지 92일간 진행된다. 토·일요일을 제외하면 실제 작업일은 66일이다.

시공사 추산 폐기물은 ▲콘크리트 9만62t(덤프트럭 3915대 분량) ▲건축혼합 폐기물 2249t(98대)로, 총 9만2311t에 달한다. 이를 나르면 하루 평균 60.8대, 시간당 약 7.6대의 덤프트럭이 이동하게 된다.

건축물 해체가 시작되면 하루 수십대의 덤프트럭이 공장 일대를 오갈 것으로 보이면서 인근 주민들도 비산먼지와 분진, 소음 등 2차 피해가 발생하지 않을까 걱정을 쏟아내고 있다.

주민들은 “화재 후 3개월이 지났지만 아직도 분진이 날리고 있다”며 “해체가 시작되면 먼지와 소음 피해가 불 보듯 뻔하다”고 목소리를 높였다. 또 “덤프트럭이 집중 운행하면 교통 체증과 안전사고 위험이 커진다”며 별도의 교통 안전 대책을 촉구했다.

시공사 측은 “폐기물 반출 전 살수 작업으로 비산먼지를 억제하고, 세륜시설을 통해 트럭 바퀴의 이물질과 먼지를 제거하겠다”고 밝혔다. 화학물질·연소 잔재물은 집진형 펌프카로 포집해 ‘슈퍼백’에 담아 특정 폐기물 업체에 위탁 처리한다는 방침이다.

앞서 금호타이어와 시공사는 지난 7일 건축물 해체 관련 주민설명회를 열고 “작업 현장에 소음측정기 등을 설치, 소음이나 분진 피해가 발생하지 않도록 노력하겠다. 안전 문제에도 굉장히 신경을 쓰고 있다. 사고가 발생하지 않도록 하겠다”는 입장을 밝혔다.
광주 서미애 기자
