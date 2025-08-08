의원들 잇단 논란에 머리 숙인 전주시의회…의원 9명 무더기 윤리위 회부

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
전주시의회. 의회 제공
전북 전주시의회가 소상공인 예산 가족 몰아주기와 관광성 연수 등 시의원들을 잇단 논란에 결국 고개를 숙였다.
전주시의회 의장단은 8일 입장문을 통해 “일부 시의원의 적절치 못한 행동으로 시민들께 심려를 끼쳐드려 진심으로 사죄드린다”며 시의원 9명을 윤리특별위원회에 넘긴다고 밝혔다.
윤리특위 회부 대상은 소상공인 지원 예산을 가족과 지인 업체에 몰아준 전윤미 시의원, 노인회 전주시지회장 선거 개입 논란을 빚은 이국 시의원, 대통령 탄핵정국과 산불 재난 상황에서 관광성 연수를 다녀온 최용철 의원 등 행정위원회 소속 7명 등이다.
또 시의회는 ‘연수 비용 부풀리기’ 의혹에 대해선 경찰 수사가 끝나는 대로 관련자들을 윤리특위에 회부하기로 했다.
이새날 서울시의원, 도산의 뜻을 품은 희망의 선율 서울역사박물관을 울리다
서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 지난 6일 서울역사박물관 1층 로비에서 열린 ‘광복 80주년 기념 서울학생필하모닉 여름연주회’에 참석해 도산 안창호윈드오케스트라와 함께하는 협연 무대를 시민들과 함께했다. 이날 연주회는 광복 80주년을 맞아 서울시교육청이 주최하고, 서울학생필하모닉오케스트라와 도산안창호윈드오케스트라가 협연하는 특별 공연으로 기획됐다. 서울시민 누구나 무료로 관람할 수 있는 열린 음악회 형식으로 진행됐으며 서울의 역사적 공간인 서울역사박물관에서 도산 안창호 선생이 작사한 ‘거국가’가 연주되는 뜻깊은 무대가 마련됐다. 이 의원은 “도산 선생이 남긴 애국의 정신과 교육 철학이 오늘의 청소년들에게 음악이라는 언어로 되살아나고 있다”라며 “서울의 중심에서 시민과 함께하는 이번 음악회가, 기억의 울림이자 희망의 시작이 됐다”고 전했다. 서울학생필하모닉오케스트라는 전국 유일의 교육청 직영 학생 오케스트라로 서울 관내 초·중·고 학생 76명으로 구성되어 있으며 2016년 창단 이후 매년 정기 공연과 지역 연주회를 통해 서울시민과 예술로 소통해왔다. 도산안창호윈드오케스트라는 도산 선생의 애국정신을 계승하기 위해 구성된 전문 관
서울시의회 바로가기
시의회는 “윤리특별위원회를 통해서 시민 눈높이에 맞는 결과물을 내놓고, 시민들의 평가를 받겠다”면서 “각종 불미스러운 일들에 대해 깊은 우려 표명과 함께 성숙한 의회상 확립을 위한 자숙의 계기로 삼겠다”고 했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지