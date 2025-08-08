영동·단양군 지역개발사업 공모 선정..각 25억원 지원

방금 들어온 뉴스

영동·단양군 지역개발사업 공모 선정..각 25억원 지원

남인우 기자
남인우 기자
입력 2025-08-08 11:11
수정 2025-08-08 11:11
영동군청.
영동군청.
영동군청.


충북도는 영동군과 단양군이 2025년 국토교통부 지역개발사업(지역수요맞춤지원) 공모에 최종 선정됐다고 8일 밝혔다.

이 사업은 낙후지역 사각지대 해소와 주민들의 정주권 확보를 위해 시군별로 국비 최대 25억원을 지원한다.

지자체들은 여기에 지방비를 더해 생활편의 시설 및 기반 시설을 확충할 수 있다.

영동군 ‘영동 청소년 꿈둥지 조성사업’을 추진한다. 영동읍 중심지에 있는 영동문화원과 영동도서관 일부를 리모델링해 열린 공부방, 동아리방 등 청소년 전용 자유공간을 만든다는 계획이다. 영동문화원이 내년 상반기에 레인보우 복합어울림센터로 이전하면 남는 공간을 활용하는 것이다.

단양군은 ’단양이음 허브길 조성사업‘을 추진한다. 오는 2028년 개통 예정인 상진터널과 연계해 단양군 보건의료원 인근 도로를 확장하는 사업이다.

교통 혼잡을 해소해 응급의료시설의 접근성 향상과 관광 거점 간 교통흐름 완화 등이 기대된다.

충북도 관계자는 “이번 공모 선정으로 낙후 지역 주민들의 삶의 질이 높아질 것”이라며 “사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 시군과 긴밀히 협력해 나가겠다“고 말했다.

지역개발사업 공모는 성장촉진지역만 참여할 수 있다. 충북에선 제천·보은·옥천·영동·괴산·단양 등 6개 시군이다. 이번에 전국에서 공모에 선정된 지자체는 12곳이다.
청주 남인우 기자
