‘VIP 격노’ 인정 조태용·임기훈, 해병특검 2차 소환 조사

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘VIP 격노’ 인정 조태용·임기훈, 해병특검 2차 소환 조사

고혜지 기자
고혜지 기자
입력 2025-08-08 10:44
수정 2025-08-08 10:44
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
조태용 “올라가서 사실대로 얘기하겠다”
임기훈 “수사기관에 (말하겠다)”‘VIP(윤석열 전 대통령) 격노’를 목격했다고 2년 만에 밝힌 조태용 전 국가안보실장과 임기훈 전 국방비서관이 8일 채해병 특검에 재출석했다.

이미지 확대
조태용 전 국가안보실장이 8일 서울 서초구 순직해병특검팀에 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스
조태용 전 국가안보실장이 8일 서울 서초구 순직해병특검팀에 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스


이명현 특검팀은 이날 오전 조 전 실장을 직권남용 권리행사방해 혐의 피의자 신분으로, 임 전 비서관을 참고인 신분으로 소환했다. 두 사람은 같은 날 나란히 소환됐지만 대질 신문은 없을 예정이다.

임 전 비서관은 이날 오전 9시 20분쯤 서울 서초동 특검 사무실에 들어가면서 ‘대통령이 해병대 수사단의 조사 기록 회수를 지시했나’, ‘대통령이 임성근 전 사단장을 혐의자에서 제외하라는 등 구체적으로 지시했나’ 등의 취재진 질문에 대답 하지 않았다. 그는 ‘언론에 한 말씀 부탁드린다’는 취재진 말에 “수사기관에 (말하겠다)”라고 말하고 조사실로 향했다.

임 전 비서관은 수사외압 의혹이 불거진 2023년 7월 대통령실 수석비서관 회의에서 윤 전 대통령에 해병대 수사단의 채상병 사건 초동조사 결과를 보고한 인물이다.

이미지 확대
임기훈 전 국방비서관이 8일 서울 서초구 순직해병특검팀에 참고인 신분으로 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스
임기훈 전 국방비서관이 8일 서울 서초구 순직해병특검팀에 참고인 신분으로 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스


조 전 실장은 오전 9시 40분쯤 특검에 출석하면서 ‘윤 전 대통령이 어떤 지시 내렸는지, 수사 외압이 있었다고 볼 수 있는지’라는 취재진의 질문에 “올라가서 사실대로 다 얘기하겠다”며 “진실에 입각해서 제 기억을 가지고 사실대로 진술하겠다”고 답했다. ‘과거 국회에서는 윤 전 대통령의 격노가 없었다고 부인했는데 특검에서 진술을 번복한 이유가 무엇인지’라는 물음에는 “성실히 조사받겠다”고 말했다.

앞서 임 전 비서관은 지난달 25일, 조 전 실장은 지난달 29일 각각 조사를 받았다. 임 전 비서관는 이제까지 국회와 법정 등에서 “안보 사안”이라며 진술을 거부하다가, 지난 특검 조사에서 윤 전 대통령이 이종섭 전 국방부 장관을 크게 질책했다는 취지로 진술했다. 조 전 실장은 조사에서 ‘수석비서관회의에서 윤 전 대통령의 격노를 들었다’는 내용의 진술을 한 것으로 알려졌다.

특검은 이들이 지난 조사에서 윤 전 대통령의 격노를 인정하는 진술을 한 만큼, 이날 조사에서 조 전 실장과 임 전 비서관에게 당시 채상병 사건 이첩을 보고한 후 윤 전 대통령의 반응, 윤 전 대통령의 당시 구체적인 지시사항, 기록 회수가 진행된 경위와 윤 전 대통령의 관여 정도 등을 캐물을 것으로 전망된다.
고혜지 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
관련기사
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
121년 역사의 회원이 되시겠어요?
닫기
광고삭제
광고삭제
위로