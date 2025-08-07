“부산 수영장에 폭발물 설치했다” 협박 전화…100명 긴급 대피

서울신문 DB. 닫기 이미지 확대 보기 서울신문 DB.

부산의 한 수영장에 폭발물을 설치했다는 신고가 접수돼 경찰이 긴급 수색에 나섰다. 최근 백화점과 병원 등 다중이용시설을 겨냥한 유사 사례가 잇따르면서, 경찰은 허위 신고 가능성도 염두에 두고 수사 중이다.부산 사하경찰서에 따르면, 7일 오후 2시 30분쯤 112에 “하단 수영장에 폭발물을 설치했다”는 신고가 들어왔다. 경찰은 관할 구역 내에 ‘하단 수영장’이라는 명칭의 시설이 없는 점을 감안해, 수영장이 포함된 하단동 서부산권 장애인스포츠센터로 초동 대응팀과 경찰특공대 등 40명을 긴급 투입했다. 당시 센터 내에 있던 이용객 100여 명은 모두 대피했다.신고는 휴대전화로 접수됐으며, 경찰은 발신자 추적과 함께 폭발물 설치 여부에 대한 정밀 수색을 병행하고 있다.최근 다중이용시설을 대상으로 한 유사한 폭발물 협박 사례가 반복되고 있다. 지난 5일에는 온라인 커뮤니티에 “서울 중구 신세계백화점 본점 1층에 폭약을 설치했다. 오후 3시에 폭파된다”는 글이 올라와, 백화점 이용객 약 4000명이 긴급 대피하는 소동이 벌어졌다. 앞서 지난달 10일에도 부산에서 “병원에 폭탄을 설치했다”는 112신고가 접수돼 경찰이 시내 병원 2곳에 80명을 투입해 수색한 바 있다.경찰 관계자는 “허위 신고일 경우 강력한 법적 조치를 취할 방침”이라며 “유사 사례 재발을 막기 위해 신고자의 신원을 철저히 추적 중”이라고 밝혔다. 형법상 불특정 다수에 위해를 가하겠다고 협박하는 행위는 공중협박죄에 해당하며, 최대 5년 이하 징역 또는 2000만원 이하 벌금에 처해질 수 있다.