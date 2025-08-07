‘고수온에 양식장 피해 최소화’…경북도, 대책 마련 분주

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘고수온에 양식장 피해 최소화’…경북도, 대책 마련 분주

김상화 기자
입력 2025-08-07 15:20
수정 2025-08-07 15:20
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
강도다리 양식장. 경북도 제공
강도다리 양식장. 경북도 제공


경북도는 최근 계속되는 폭염으로 바다 수온이 높아지며 영덕지역 내 양식장에서 어류 집단 폐사가 발생하는 등 양식 어류 피해가 들어오고 있다고 7일 밝혔다. 경북 동해안 해역에는 지난 1일 고수온 주의보가 발령된 상태다.

도에 따르면 전날까지 고수온으로 영덕 양식장 1곳에서 강도다리 1600마리가 폐사했다. 또 일부 양식 어류 폐사 신고가 들어오고 있다.

도는 앞서 국립수산과학원 동해수산연구소, 해양경찰서, 수협,동해안 시군, 어업인 등과 함께 고수온 대응 종합계획을 점검하고 이를 토대로 해상 예찰과 양식장 등 모니터링 체계를 본격적으로 가동했다.

고수온 피해가 우려되는 양식장에는 현장점검을 강화하고 있다.

이와 함께 양식어업인에게 양식장 관리 요령 준수, 피해 발생 시 신속한 신고, 현장대응반과 협조 강화 등을 지속해서 요청하고 있다.

또 수온 정보와 유의 사항 등을 문자 및 사회관계망서비스(SNS)를 통해 약 1500명의 어업인과 공무원에게 매일 전파하고 있다.

최영숙 경북도 환동해지역본부장은 “지난해 역대 최장기간의 고수온으로 양식어류 약 300만마리 폐사, 31억원에 달하는 최대 피해가 발생해 올해는 피해 최소화를 위해 철저하게 대응하고 있다”며 “양식 어가도 스스로 양식장 관리와 피해 예방에 노력해달라”고 말했다.
포항 김상화 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
121년 역사의 회원이 되시겠어요?
닫기
광고삭제
광고삭제
위로