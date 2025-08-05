명태균 SNS 언급에 발끈한 이장우 시장 “법적 대응”

“김 여사가 공천 거론, 특검 바빠지겠다” 적어

정치 브로커 명태균씨가 5일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 이장우 대전시장을 언급한 것과 관련해 이 시장이 법적 대응을 예고했다. 명 씨는 이날 자신의 페이스북에 “김건희 여사가 대전시장 공천과 관련해 아주 재미있는 말씀을 해주셨다”며 “특검이 바빠지겠다”라는 내용의 글을 올렸다. 지난 지방선거에서 김 여사가 이 시장의 공천에 영향을 미쳤다는 뉘앙스로 읽히면서 지역 정치권에서 공방이 벌어졌다.더불어민주당 대전시당은 성명에서 “이 시장은 윤석열·김건희 부부의 공천 관련 의혹에 대해 즉각 해명해야 한다”며 “수사 당국은 성역 없이 수사해야 한다”고 주장했다. 이어 “명 씨의 주장은 단순 의혹 제기를 넘어 구체적인 정황을 암시하고 있다”고 강조했다.국민의힘 대전시당은 논평을 내고 명 씨의 ‘물귀신 작전’이라고 반박했다. 논평에서 “민주당은 정치 브로커 명태균과 한 몸인가”라며 “아무런 구체적 증거도 없는 명 씨 글에 기다렸다는 듯 비난 성명을 내는 게 역시 깐부 사이가 아닌가 싶다”고 비판했다. 그러면서 “명 씨가 이 시장을 공격하는 것은 자신을 변호했던 김소연 변호사가 명 씨를 고발한 데 이유가 있는 것 아니냐”라고 평가절하했다.이장우 대전시장은 이날 “김 여사와 일면식도 없다”며 “명태균이라는 사람과도 만난 적이 없다”고 선을 그었다.이 시장은 “선거하면서 누구한테 공천을 부탁한 적이 없고 선거에서 경선을 기본으로 생각한다”면서 “구체적 언급 없이 장난치듯 (SNS에 올렸는데) 나중에 책임을 져야 할 것”이라고 법적 대응 방침을 밝혔다.