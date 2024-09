아시아 최대 미술축제장…광주비엔날레 ‘팡파르’

‘판소리,모두의울림’ 오는 12월1일까지 86일 전시

세계 작가 72명 참여...31개 국가관 역대 최대 규모

6일 오후 광주 북구 중외공원 야외공연장에서 제15회 광주비엔날레 개막식이 열리고 있다. 뉴시스 제공

6일 오후 광주 북구 중외공원 야외공연장에서 제15회 광주비엔날레 개막식에서 강기정 광주시장이 환영사를 하고 있다. 뉴시스 제공

제15회 광주비엔날레 홍보대사 NCT WISH 가수 그룹이 6일 오후 광주 북구 중외공원 야외공연장에서 열린 제15회 광주비엔날레 개막식에 참석해 인사하고 있다. 뉴시스 제공

올해 30주년을 맞은 제15회 광주비엔날레가 6일 개막을 시작으로 86일간 대장정에 들어간다.이날 오후 광주 북구 광주비엔날레 전시관 야외광장에선 비엔날레 관계자와 시민 등 500여 명이 참여한 가운데 15회 광주비엔날레 개막식이 열렸다.개막식엔 박양우 광주비엔날레 대표이사, 강기정 광주시장, 용호성 문화체육관광부 제1차관, 박형준 부산시장 등이 참석했다.정치권에서는 더불어민주당 광주·전남 지역 국회의원과 국민의힘 김기현 전 대표, 조국 조국혁신당 대표 등 40여명과 광주시의회 의원들이 참석했다.개막식은 개막선언, 환영사, 축사, NCT WISH 홍보대사 위촉식, 전시개요 설명, 참여작가 소개 순으로 열렸다박양우 광주비엔날레 대표는 개막선언에서 “광주비엔날레는 아시아를 넘어 세계 최고 수준의 비엔날레로 자리매김했다. 본전시 외에도 31개의 파빌리온을 통해 광주가 세계 미술의 중심이자 국제 미술로 나아가는 중요한 초석을 제공하게 될 것이다”고 말했다.강기정 광주시장은 환영사를 통해 “5·18 민주화운동의 역사와 정신이 전세계 작가들을 광주비엔날레로 모이게 했다. 미술축제이자 공공외교의 장에서 작품을 감상하고 함께 축제를 즐겨달라”고 강조했다.공식 행사에 이어 아이돌 그룹인 NCT WISH가 명예홍보대사로 위촉됐다. 니콜라 부리오 예술감독은 전시 개요와 참여 작가를 소개했다.제15회 비엔날레는 ‘판소리, 모두의 울림(Pansori, a soundcape of the 21st cnetury)’을 주제로 오는 7일부터 12월 1일까지 86일간 광주 전역에서 펼쳐진다. 30개국 작가 72명이 참여해 소리와 공간을 통한 실험적인 전시를 선보인다.광주비엔날레 개막과 함께 동시대 미술을 만나볼 수 있는 파빌리온(Pavilion) 프로젝트도 양림동 등 광주 전역에서 만나볼 수 있다. 올해 파빌리온은 역대 최대규모인 31개 전시관이 문을 열었다.