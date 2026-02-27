강훈식 “부동산 정책, 모든 수단 가능…주가조작은 2배 이상 과징금”

충남·대전 통합 차질에 “안타깝다”

강훈식 대통령 비서실장은 27일 “부동산은 투기나 돈을 벌 목적이 아닌 주거의 목적으로 사는 것”이라며 “(이런 풍토가 자리 잡는 것이) 저희가 생각하는 부동산 시장의 정상화”라고 말했다.강 실장은 이날 MBC에 출연해 ‘이재명 정부의 궁극적인 부동산 정책 목표’ 관련 질문이 나오자 이같이 답했다. 이어 “이를 위해 공급, 금융, 세제 등 모든 정책적 수단들이 다 사용 가능하다고 생각하고 있다”고 밝혔다.이재명 대통령이 이날 자신이 보유 중인 경기 성남시 분당구 아파트를 매물로 내놓은 것에 대해서는 “오래전부터 내놓을 계획을 세워뒀으나 현재 그 주택에 살고 계신 세입자와 조정 때문에 좀 늦어진 것”이라고 설명했다. 이 대통령이 주택을 판 자금으로 상장지수펀드(ETF)를 살 수 있다는 전망에 대해선 “그럴 가능성이 있어 보인다”고 내다봤다.주식시장에 대해서는 “코리아 디스카운트 시대를 넘어 코리아 프리미엄 시대로 진입해야 할 시점”이라며 “무엇보다 주가조작 등으로 인한 부당이익에 대해서는 2배 이상의 과징금을 물리는 등 무관용 원칙으로 대응할 것”이라고 강조했다.충남·대전 행정통합이 차질을 빚는 것에 대해서는 “지역 성장의 기회를 버리는 것이라는 생각이 들어 안타깝다”고 전했다.지방선거에 출마할 수 있느냐는 질문에는 “이재명 정부의 초대 비서실장으로서 정부가 성공하는 길에 있어 제 역할을 게을리하지 않겠다”며 즉답을 피했다.