정장수 전 대구 부시장 “舊백화점에 구청사? 민생이 우선”…3선 도전 류규하에 반박

류규하 “중구청장, 舊 대구백화점으로 이전” 구상 밝혀

정장수 “열악한 문화 시설 외면하고 수천억 들여 이전 부적절”

이미지 확대 대구시 경제부시장을 지낸 정장수 국민의힘 대구 중구청장 예비후보. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 대구시 경제부시장을 지낸 정장수 국민의힘 대구 중구청장 예비후보. 서울신문DB

이미지 확대 류규하 대구 중구청장. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 류규하 대구 중구청장. 서울신문DB

이미지 확대 2021년 6월 경영악화로 문을 닫은 대구백화점 본점. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 2021년 6월 경영악화로 문을 닫은 대구백화점 본점. 서울신문DB

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대구 도심 최대 번화가 동성로 한복판에 있는 옛 대구백화점 건물을 구청사로 활용하자는 주장이 나왔다. 이에 대구시 경제부시장을 지낸 정장수 국민의힘 중구청장 예비후보가 “주민의 삶을 챙기는 게 우선”이라며 비판에 나섰다.어려운 재정 여건 속에서 1000억원이 넘는 돈을 들여 구청사를 옮기기 보다는 주민 삶과 직결된 문화 시설을 확충하는 방식으로 상권을 활성화하는 게 효과적이라는 의미로 풀이된다.정 예비후보는 26일 페이스북에 “대구백화점을 매입해 중구청사 이전을 추진하겠다는 구상은 우선순위가 틀렸다”며 “동성로 상권 회복도 중요하지만 그보다 먼저 챙겨야 할 것은 주민의 삶”이라고 밝혔다.그는 이어 중구 지역 내 문화·체육 시설이 부족하다는 점을 지적했다. 정 예비후보는 “동인동 도서관은 8년째 첫 삽도 못 떴고, 청소년 시설은 중구 전체에 한 곳뿐이며, 변변한 복합실내체육관도 부족한 상황”이라며 “수천억 원을 들여 청사를 이전하는 게 주민의 삶과 직결되는 이런 시설보다 더 중요한가”라고 반문했다.최근 예비후보로 등록하고 3선 도전을 본격화한 류규하 구청장은 최근 한 언론을 통해 옛 대구백화점 본점으로 구청사 이전을 검토하고 있다고 밝힌 바 있다.정 예비후보는 류 구청장이 옛 대구백화점으로 구청사를 옮기겠다며 근거로 제시한 청사 노후화에 대해서도 조목조목 반박했다. 그는 “1992년 준공된 건물이라 노후됐다고 하는데, 청사가 낡아서 찾아오는 주민이 불편을 호소하느냐”며 “유럽이나 일본에선 수백 년 된 공공청사를 쓰는 곳이 수두룩하다. 고쳐 쓰면 될 일”이라고 강조했다. 그러면서 “주민의 삶을 먼저 챙기고 (구청사 이전은) 나중에 해도 늦지 않다”고 덧붙였다.정 예비후보는 또 “동성로는 관광·상업적 관점에서 상권 활성화 방안을 찾는 게 우선”이라며 “동성로 한복판에 공공청사를 옮기는 게 과연 상권 회복에 도움이 될지 의문”이라고 꼬집었다. 이와 함께 중구의 재정 여건상 청사를 옮기는 건 무리한 움직임이라는 주장도 펼쳤다. 그는 “지금 중구 재정이 한가로이 청사 이전을 거론할 때가 아니라는 건 분명하다”고 설명했다.