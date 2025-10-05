대통령실, “한국 안전하겠나” 김정은에 “대화의 길 동참하라”

이미지 확대 북한, 무장장비전시회 ‘국방발전-2025’ 개막 북한 무장장비전시회 ‘국방발전-2025’가 지난 4일 평양에서 개막했다고 조선중앙TV가 5일 보도했다. 김정은 북한 국무위원장이 개막식에서 연설하고 있다. [조선중앙TV 화면] 2025.10.5 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 북한, 무장장비전시회 ‘국방발전-2025’ 개막 북한 무장장비전시회 ‘국방발전-2025’가 지난 4일 평양에서 개막했다고 조선중앙TV가 5일 보도했다. 김정은 북한 국무위원장이 개막식에서 연설하고 있다. [조선중앙TV 화면] 2025.10.5 연합뉴스

대통령실은 김정은 북한 국무위원장이 5일 “한국 영토가 안전한 곳이 될 수 있겠느냐”며 대남 위협 발언을 한 데 대해 대화와 협력의 길에 나설 것을 재차 촉구했다.대통령실은 김 위원장의 해당 발언에 대해 “북한은 한반도는 물론 국제사회의 평화와 안정을 위해 대화와 협력의 길에 동참하길 바란다”는 입장을 밝혔다.조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 전날 평양에서 개막한 무장장비전시회 연설에서 “한국 영토가 결코 안전한 곳으로 될 수 있겠는가 하는 것은 그들 스스로가 판단할 몫”이라고 말했다.김 위원장은 “미한 핵 동맹의 급진적 진화와 핵 작전 지침에 따르는 훈련이 감행되고 있고 미국은 한국과 주변 지역에 무력 증강조치를 취하고 있다”고 주장하며 ‘힘의 균형을 유지하기 위한 군사 기술적 조치 실행’ 가능성도 언급했다.