“핵으로만 평화 유지” 김정은, 핵포기 불가 재차 못 박아

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“핵으로만 평화 유지” 김정은, 핵포기 불가 재차 못 박아

김유민 기자
김유민 기자
입력 2025-09-27 07:17
수정 2025-09-27 07:51
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
김정은, 핵물질·핵무기생산 관련 중요협의회 지도
김정은, 핵물질·핵무기생산 관련 중요협의회 지도 김정은 북한 국무위원장이 지난 26일 핵무기연구소를 비롯한 핵관련 분야의 과학자, 기술자들을 만나 핵물질생산 및 핵무기생산과 관련한 중요협의회를 지도했다고 조선중앙통신이 27일 보도했다. 2025.9.27 연합뉴스


김정은 북한 국무위원장이 핵과학자·기술자들과 만나 “강력한 억제력, 즉 핵무력을 중추로 한 힘에 의한 평화와 안전보장 논리는 우리의 절대불변한 입장”이라고 밝혔다. 이는 한미 정부가 비핵화를 최종 목표로 고수하는 상황에서 ‘핵포기 불가’ 입장을 다시 한번 못 박은 것으로 해석된다.

조선중앙통신은 27일 김 위원장이 전날 핵무기연구소와 관련 기관 과학자·기술자들을 만나 핵물질 및 핵무기 생산과 관련한 ‘중요 협의회’를 지도했다고 보도했다. 김 위원장은 이 자리에서 지난 21일 최고인민회의 연설을 언급하며 “국가의 핵대응태세를 진화시키는 것은 공화국의 안전환경상 필수적이고 변할 수 없는 의무”라고 강조했다.

그는 “국가의 현재와 미래를 위해 핵방패와 핵검을 끊임없이 벼려야 한다”며 “당과 정부는 핵기술 발전을 위한 모든 조건을 최우선적으로 보장할 것”이라고 말했다.

이어 핵물질 생산 부문의 올해 ‘능력 확장계획’ 추진 현황과 핵무기연구소의 최근 활동을 보고받은 뒤 “핵능력 고도화의 중요 고리들이 완전히 풀렸다”며 만족감을 드러냈다. 다만 북한 매체는 김 위원장이 언급한 ‘두 가지 과업’의 구체적 내용은 밝히지 않았다.
thumbnail - 배너

김정은 위원장은 내년 사업 계획과 발전 전망도 보고받고 “국가 핵기술 역량이 한층 강화됐다”며 “이는 우리 인민의 투쟁과 위업의 승리, 미래 안전을 담보하는 힘”이라고 거듭 강조했다. 이번 협의회에는 ‘핵개발 총책’으로 알려진 홍승무 당 군수공업부 제1부부장도 배석한 것으로 전해졌다.
김유민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
관련기사
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로