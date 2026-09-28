軍 “DMZ 폭발, 北 지뢰 가능성 높아”

합참·유엔사, 중간조사 결과 발표

“모든 책임 北에… 상응 조치할 것”

이미지 확대 자료 설명하는 양진혁 합참 작전부장 양진혁 합동참모본부 작전부장이 28일 서울 용산구 국방부에서 열린 ‘비무장지대 지뢰 추정 폭발 사고’ 관련 브리핑에서 관련 자료를 설명하고 있다. 2026.9.28 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 자료 설명하는 양진혁 합참 작전부장 양진혁 합동참모본부 작전부장이 28일 서울 용산구 국방부에서 열린 ‘비무장지대 지뢰 추정 폭발 사고’ 관련 브리핑에서 관련 자료를 설명하고 있다. 2026.9.28 연합뉴스

이미지 확대 국회 국방위원회 소속 의원들이 28일 경기 연천군 육군 25사단 비룡전망대를 찾아 지뢰 덧신과 지뢰 탐지 장비 등을 살펴보고 있다. 앞줄 왼쪽부터 더불어민주당 소속 진성준 국방위원장, 민홍철·김병주 의원, 김민석 대표. 뒷줄 맨 왼쪽은 천하람 개혁신당 의원.

국회사진기자단 닫기 이미지 확대 보기 국회 국방위원회 소속 의원들이 28일 경기 연천군 육군 25사단 비룡전망대를 찾아 지뢰 덧신과 지뢰 탐지 장비 등을 살펴보고 있다. 앞줄 왼쪽부터 더불어민주당 소속 진성준 국방위원장, 민홍철·김병주 의원, 김민석 대표. 뒷줄 맨 왼쪽은 천하람 개혁신당 의원.

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이미지 확대 국방부 지뢰 폭발 사고 브리핑 권대원 합동참모본부 차장이 28일 서울 용산구 국방부에서 ‘비무장지대 지뢰 추정 폭발 사고’ 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.9.28 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국방부 지뢰 폭발 사고 브리핑 권대원 합동참모본부 차장이 28일 서울 용산구 국방부에서 ‘비무장지대 지뢰 추정 폭발 사고’ 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.9.28 연합뉴스

세줄 요약 합참과 유엔사는 서부전선 DMZ 폭발 사고를 재조사한 뒤 북한군 지뢰 가능성이 매우 높다고 판단했다. 폭발 지점은 MDL 남쪽 10m 안팎이며, 국과수 감정에서 TNT와 갈색 이물질이 검출돼 아군 지뢰 가능성은 낮다고 설명했다. 합참, DMZ 폭발 원인 북한 지뢰 가능성 높게 판단

폭발 지점 MDL 남쪽 10m, 국과수서 TNT 검출

여야, 정전협정 위반·늑장 대응 놓고 공방

2026-09-29 1면

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합동참모본부와 유엔사 군정위원회가 28일 서부전선 비무장지대(DMZ) 내 지뢰 추정 폭발 사고와 관련해 2차 조사를 진행하고 “북한군의 지뢰일 가능성이 매우 높다고 판단했다”고 밝혔다. 합참은 최종적으로 북한군의 매설 지뢰로 판정될 시 “모든 책임은 북한에 있다”며 “합당하고 상응한 조치를 시행할 것”이라고 강조했다.합동 현장조사TF 단장을 맡은 권대원 합참차장은 이날 밤 브리핑에서 “현재까지의 조사, 현장조사를 토대로 종합 판단한 결과”라며 이같이 밝혔다. 권 차장은 “지뢰 폭발 위치는 군사분계선(MDL) 남쪽 10여m 지점이며, 최근 북한군이 지뢰를 매설한 것으로 추정되는 지형 변화 지역으로부터 10여m 이격된 지점으로 확인했다”고 밝혔다. 다만 전날에 이어 이날도 사고 지점에는 도달하지 못했다.권 차장은 이어 “폭발된 지뢰는 2발”이라며 사고 당일 작전 철수 중 추가 1발을 발견했다는 진술을 근거로 “원점 일대는 총 3발로 추정했다”고 밝혔다.지뢰 유형에 대해서는 “북한군 목함지뢰의 형태와 유사한 갈색의 수지(플라스틱) 반보병지뢰로 추정된다”고 전했다.추가 조사를 예고한 합참은 북한군 매설 지뢰 판정 시 책임을 묻겠다고 강조했다. 합참은 “최종 조사 결과 우리 군의 피해 원인이 북한군이 매설한 지뢰로 판정된다면 MDL 이남에서 정상적으로 DMZ 작전을 수행하던 우리 장병이 북한군 지뢰에 의해 부상을 당한 것”이라며 “이에 대한 모든 책임은 북한에 있다”고 했다. 그러면서 “우리 군은 이에 합당하고 상응한 조치를 시행해 나갈 것”이라고 말했다.합참은 국립과학수사연구원의 감정 결과를 토대로 아군 지뢰일 가능성은 배제했다고 설명했다. 권 차장은 “감정 결과 TNT(트라이나이트로톨루엔) 성분과 갈색 계열의 이물질 등이 검출됐다”며 “오늘 현장 확인에서 식별한 화구 형태와 폭발 당시 화염에 대한 작전 인원의 진술, 부상 정도 고려 시 폭발 원인은 아군의 지뢰는 아닌 것으로 추정된다”고 말했다.또 해당 지역에 아군의 지뢰 매설 기록이 없고 북한군이 인근 지역에 지뢰를 매설한 흔적이 지난해 9월에 발견된 점, 1차 폭발 지점의 약 1m 인근에서 갈색의 북한군 수지 반보병지뢰가 발견됐다는 진술이 있었던 점 등을 근거로 들었다.당국은 추가 조사를 통해 진술에서 언급된 지뢰 1발을 확인할 예정이다. 최종 조사 결과는 유엔사와 함께 평가 후 발표할 예정이다. 우리 군과 유엔사는 전날부터 이날까지 이틀째 현장조사를 실시했다.앞서 사건에 투입됐던 장병들을 조사하는 과정에서 북한군의 목함지뢰를 목격했다는 증언이 나왔다. 이와 관련, 황주봉(육군 준장) 합참 작전1처장은 이날 정례브리핑에서 “목함지뢰와 유사하다고 진술을 받았다”며 “목함지뢰와 유사하되 재질은 플라스틱으로 보였다는 진술도 있었던 한편, 다른 종류로 보인다고 추정한 진술도 있었다”고 전한 바 있다.더불어민주당은 북한이 진상 규명에 즉각 협조해야 한다고 강조했다. 박성준 수석대변인은 서면브리핑에서 “북한이 군사분계선 인근에 지뢰를 매설해 우리 장병의 생명을 위협한 것이 사실이라면 이는 결코 용납할 수 없다”며 “정전협정과 남북 간 합의를 정면으로 위반한 것”이라고 밝혔다.반면 박성훈 국민의힘 수석대변인은 “참사가 발생한 일주일 만에 합동참모본부가 내놓은 답이 고작 ‘북한 지뢰 추정’”이라며 “참으로 비겁하고 한심한 늑장 대응”이라고 꼬집었다. 박 수석대변인은 “이 모습을 지켜보는 북한 김정은 정권이 우리 정부를 얼마나 우습게 여기겠나”라고 덧붙였다.한편 강신철 국방부 장관은 이날 취임 후 처음으로 국회를 찾아 김민석 민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표를 각각 접견했다. 김 대표는 “철저하고 투명하게 조사가 되기를 바라는 마음”이라고 당부했고, 장 대표는 “대통령에게 맞서다가 장관 자리에 있게 되지 못하더라도 국민들께 답해야 할 때가 왔다”고 주문했다.강 장관은 장 대표 접견 후 기자들과 만나 북한이 매설한 지뢰가 폭발 사고의 원인일 경우 “합당하고 거기에 상응하는 대응과 조치가 필요하고 그렇게 해 나가겠다”고 말했다. 이런 가운데 국민의힘을 제외한 국회 국방위원회 소속 의원들이 이날 오후 육군 25사단 관할 DMZ를 찾았다.