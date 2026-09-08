국회 과방위, 與 주도 이진숙 ‘발언·표결 제한’ 결의안 의결

與 주도 안건 추가…野 전원 퇴장

한준호 “국민 신뢰 훼손 우려 커”

이진숙 “숫자 많다고 정의 아냐”

이미지 확대 이진숙 국민의힘 의원이 8일 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 여당 간사인 더불어민주당 한준호 의원이 제안한 ‘이진숙 위원 본인 관련 안건에 대한 발언·표결 회피 촉구 결의안’과 관련해 신상 발언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이진숙 국민의힘 의원이 8일 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 여당 간사인 더불어민주당 한준호 의원이 제안한 ‘이진숙 위원 본인 관련 안건에 대한 발언·표결 회피 촉구 결의안’과 관련해 신상 발언하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 국회 과방위가 이진숙 의원의 발언과 표결 회피를 촉구하는 결의안을 여당 주도로 처리했다. 국민의힘은 표결 직전 퇴장했고, 여당은 공정성 훼손 우려를 이유로 들었다. 회의에서는 5·18 논란과 거친 설전도 이어졌다. 과방위, 이진숙 발언·표결 회피 결의안 의결

여당, 공정성 훼손 우려 이유로 처리 강행

국민의힘 퇴장 속 5·18 논란과 고성 확산

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국회 과학기술정보방송통신위원회는 8일 전체회의를 열고 이진숙 국민의힘 의원에 대한 발언 및 표결 회피를 촉구하는 결의안을 여당 주도로 처리했다. 국민의힘 의원들은 반발해 표결 직전 전원 퇴장했다.과방위 여당 간사인 한준호 더불어민주당 의원은 이날 전체회의에서 해당 안건 추가 상정을 요청하며 “이진숙 의원은 방송통신위원장 재직 당시 우리 위원회 피감기관장이었고 국정감사 증언과 관련해 허위 증언 혐의로 고발한, 또 그것을 의결한 당사자”라고 지적했다. 이어 “당사자가 직접 참여해 자신을 변호하고 관련 기관에 질의하며 표결권까지 행사하면 위원회 심사 공정성·객관성에 국민 신뢰가 훼손될 우려가 크다”고 했다.결의안은 거수 표결을 거쳐 재석 18명 중 찬성 12명, 반대 5명으로 추가 상정됐다. 이 안건은 ▲ 이진숙 의원의 징계·제명·고발 및 관련 수사·재판 ▲ 방송통신위원장 재직 당시 관여한 행위 ▲ 5·18 민주화운동 관련 토론회 및 후속 조치 등을 회피 범위로 규정했다.당사자인 이진숙 의원은 “민주당이 법 왜곡죄, 재판소원제, 대법관 증원제를 다수의 횡포로 통과시킨 것처럼 스컹크식 악취를 풍기는 데 대해 심한 유감을 표한다”며 “숫자가 많다고 정의가 아니고, 옳은 것은 아니다”라고 했다.야당 간사인 최형두 의원은 “말할 기회도 주지도 않고 2년 내내 괴롭혀 탄핵까지 했는데 헌법재판소로부터 기각을 당해 놓고 똑같은 이야기로 프레임을 씌웠다”며 “이런 무리한 프레임은 중단해달라. 이렇게 해서 얻은 성과가 무엇인가”라고 반발했다.이날 회의에서는 이연희 의원이 이진숙 의원의 ‘5·18 민주화운동 폄훼’ 논란을 두고 “과학기술의 미래를 논의해야 될 민의의 전당에 스컹크 한 마리가 들어와 악취로 진동시키고 있다”고 하자, 국민의힘 의원들이 반발하며 장내 고성이 오가기도 했다.이훈기 의원은 “이 의원이 ‘미꾸라지 8마리가 과방위를 망친다’고 했다. 대체 이게 무슨 말이냐”고 했고, 이진숙 의원은 “(저를) 스컹크 한 마리라고 해서 한 말이다. 스컹크부터 철회하라”고 반발했다.