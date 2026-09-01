정치 한복 입고 기념촬영 하는 의원들 이지훈 기자 입력 2026-09-01 16:05 수정 2026-09-01 16:05 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/09/01/20260901500237 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 한복을 차려입은 더불어민주당 의원들이 1일 국회에서 열린 정기국회 개회식을 마치고 기념 촬영을 하고 있다. 2026.9.1 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 한복을 차려입은 더불어민주당 의원들이 1일 국회에서 열린 정기국회 개회식을 마치고 기념 촬영을 하고 있다. 2026.9.1 이지훈 기자 한복을 차려입은 더불어민주당 의원들이 1일 국회에서 열린 정기국회 개회식을 마치고 기념 촬영을 하고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지