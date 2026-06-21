통합특별시 주청사 갈등 격화…서부권 이어 중부권도 참전

“주사무소로 순천 검토” 민형배 당선인 발언에 무안 등 서부권 발칵

‘서류상 주소지가 곧 주청사’ 불안감 확산…나주도 주청사 신설 요구

“이러다 주청사 뺏길라” 광주권도 불편…첫 통합시장 리더십 시험대

이미지 확대 왼쪽부터 전남도청 남악청사, 광주시 상무청사, 순천 동부청사. 뉴시스 제공 닫기 이미지 확대 보기 왼쪽부터 전남도청 남악청사, 광주시 상무청사, 순천 동부청사. 뉴시스 제공

세줄 요약 민형배 통합특별시장 당선인이 주사무소를 순천 등 동부권에 두는 방안을 언급하자 서부권은 남악청사 고정을 요구하며 강하게 반발했다. 나주 등 중부권도 혁신도시 유치를 주장하고, 광주에서도 주청사 상실 우려가 커지며 논란이 확산됐다. 동부·서부·중부권 주청사 유치 경쟁 격화

민형배 당선인 발언에 지역별 반발 확산

광주도 불안감 커지며 조기 결론 요구

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전남광주통합특별시의 주청사 위치를 둘러싼 갈등이 격화하고 있다.최근엔 민형배 통합특별시장 당선인이 “주사무소 주소지로 동부권인 순천을 검토하고 있다”고 발언하자 무안 등 서부권이 강력 반발하고 나선데 이어 중부권인 나주에서도 주청사 신설을 요구하고 있다. 주청사 유치를 당연시해오던 광주에서도 반발 목소리가 커지고 있어 주청사 문제가 민 당선인의 리더십을 시험하는 첫 무대가 될 전망이다.통합시대여수포럼은 지난 19일 성명을 내고 “전남광주특별시 주청사를 동부권(순천)으로 결정한 것은 당연하다”며 “이를 계기로 공공기관의 동부권 이전, 여수산단의 대전환을 위한 기획·예산·인사 등 실질적 행정과 비전이 생산될 것으로 기대한다”고 논평했다.민 당선인이 지난 17일 한 방송국 라디오 프로그램에 출연해 “통합특별시 주사무소 주소지를 동부청사로 등록하고 첫 출근은 무안 남악청사로 하겠다”고 발언한데 따른 반응이다.반면 서부권에선 “분열의 정치”라는 비판이 쏟아졌다. 목포 김원이, 영암·무안·신안 서삼석 의원을 비롯해 무안 김산, 목포 강성휘 등 서부권 7개 기초단체장 당선인들은 공동성명을 통해 도청 이전의 역사성, 서남권 낙후성을 강조하며 “기존 도청 남악청사로 주청사와 주사무소를 확정할 것”을 촉구했다.서부권 지방의원 당선인들도 “광주와 동부권 표심을 노린, 눈 가리고 아웅식 미봉책”이라며 강력 비판했다.중부권에서는 ‘제3지대론’이 고개를 들었다. 나주시민단체 등은 “광주전남 공동혁신도시를 주사무소 소재지로 삼자”며 소규모 ‘지주회사형 전략청사’를 대안으로 제시했다.‘주청사는 인구 140만명의 대도시인 광주에 있는 것이 당연하다’며 논란에서 한 발짝 물러서있던 광주지역에서도 “이러다 주청사를 빼앗길 수도 있다”는 불안감이 커지고 있다. 일부 경제·시민단체에서는 ‘주청사 문제에 단호하게 대처하지 않는’ 민 당선인에 대한 불만도 감지된다.민 당선인은 이와 관련 지난 19일 광주에서 열린 ‘특별시민과의 대화’에서 “법적인 규정 때문에 통합특별시 주사무소 주소지를 동부청사로 하자는 것”이라며 “(무안청사를) 뺏긴다는 것은 오해”라고 밝혔다.광주지역 한 정치권 관계자는 “주청사를 어디로 정하더라도 상대 지역의 반발은 불가피하다”면서 “갈등을 떠안고 가기보다는 공론화 등의 방식을 통해 조기에 결론을 내리고 지역민을 통합할 수 있는 리더십이 필요해보인다”고 말했다.