“사법고시 시절, 족발 맛있게 먹었는데”…李대통령 남대문시장 깜짝 방문

이 대통령 부부, 남대문시장 찾아

민생 현장 목소리 청취, 상인 격려

이미지 확대 남대문시장 찾은 이재명 대통령 부부 이재명 대통령과 김혜경 여사가 8일 서울 남대문시장 한 상점에서 물건을 보고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 남대문시장 찾은 이재명 대통령 부부 이재명 대통령과 김혜경 여사가 8일 서울 남대문시장 한 상점에서 물건을 보고 있다.

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이미지 확대 남대문시장 찾은 이재명 대통령 부부 이재명 대통령과 김혜경 여사가 8일 서울 남대문시장 한 식당에서 식사를 하고 있다.

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이미지 확대 남대문시장 찾은 이재명 대통령 부부 이재명 대통령과 김혜경 여사가 8일 서울 남대문시장에서 호떡을 먹고 있다.

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세줄 요약 이재명 대통령과 김혜경 여사가 남대문시장을 깜짝 방문해 경기 침체로 어려움을 겪는 상인들을 격려했다. 시민들과 인사를 나누고, 시장에서 물건을 사며 민생 현장을 직접 살폈다. 어버이날 기념식 뒤 남대문시장 깜짝 방문

경기 침체 상인 격려, 시민들과 인사 나눔

시장 물품 구매 뒤 족발집 점심 식사

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이재명 대통령과 김혜경 여사가 8일 서울 중구 남대문시장을 깜짝 방문해 중동 전쟁으로 경기가 위축되면서 어려워진 상인들을 격려하고 나섰다.이 대통령 부부는 이날 오전 대한상공회의소에서 열린 제54회 어버이날 기념식에 참석한 이후 남대문시장을 찾아 경기 상황과 민생 현장의 목소리를 청취했다고 안귀령 부대변인이 전했다.이 대통령 부부가 등장하자 시민들은 “오늘 정말 운이 좋네요”, “사진 한 번 찍어주세요”라며 환영했다. 이 대통령 부부는 시민들과 일일이 악수와 하이파이브를 하며 인사를 나눴다.일부 상인들은 이 대통령에게 “경기가 전반적으로 어렵지만 외국인 관광객들이 늘면서 예전보다 활기를 되찾고 있다”, “외국인 관광객들이 더 많이 찾을 수 있도록 지원이 필요하다”며 의견을 전했다. 그러자 김 여사는 “예전에 남대문시장 아동복 상가에 자주 왔었다”고 추억을 떠올렸다. 이어 “오랜만에 다시 와보니 예전의 활기와 정겨움이 그대로 느껴진다”고 반가움을 드러냈다.이 대통령 부부는 모자와 안경 스트랩, 만두 등을 온누리상품권과 현금으로 구입했다. 이어 남대문시장 내 족발집에서 점심 식사를 했다. 이 대통령은 “사법고시를 준비하던 시절 남대문시장에 와서 족발을 맛있게 먹었던 기억이 있다”며 추억을 꺼내기도 했다.식사를 마친 이 대통령 부부는 남대문시장 C동을 방문해 상점을 둘러봤고 김 여사는 머리핀과 귀걸이, 목걸이 등을 살펴보고 구매하기도 했다. 상인들은 이 대통령에게 “수출 물량이 매출의 상당 부분을 차지할 정도로 K패션과 K잡화에 대한 해외 수요가 꾸준히 늘고 있다”고 설명했다고 안 부대변인이 전했다.