강형구 순천시의장, 민주당 탈당···왕조2동 시의원 무소속 출마

박계수·정홍준 시의원 무소속 출마
“정당 아닌 시민에게 선택받겠다”
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4선의 강형구 순천시의장이 기자회견을 열고 더불어민주당 탈당과 함께 왕조2동 시의원으로 무소속 출마를 밝히고 있다.
더불어민주당의 공천 과정에 반발한 순천 지역 중량급 현역 의원들의 무소속 출마 선언이 잇따르고 있다.
순천시의회 강형구 의장은 22일 기자회견을 열고 더불어민주당 탈당과 함께 왕조2동 시의원으로 무소속 출마를 공식 선언했다. 4선의 강 의장은 “22년간의 정치 여정을 온전히 바쳐왔고, 깊은 애정으로 함께해 온 민주당을 눈물을 머금고 떠나는 결단에 이르렀다”고 밝혔다.
강 의장은 민주당이 예비후보 적격 판정을 내리고도 “어떠한 객관적 근거와 일관된 기준도 없이 경선 기회조차 박탈한 채 일방적으로 배제했다”며 강하게 비판했다. 그는 “지금 민주당 공천 시스템은 시민이 후보를 선택하는 구조가 아니라 특정 권력이 후보를 결정하는 구조로 변질돼 있다”고 주장하며 “지역 국회의원의 기초의회 개입은 당헌·당규에도 어긋난다”고 지적했다.
중앙당 공천신문고 청문회에서 ‘인용’ 결정을 받았음에도 최고위원회가 심의 보류를 반복하다 기각한 사실도 공개했다. 강 의장은 “이제 정당이 아닌, 시민에게 선택받겠다”고 강조하며 지역 밀착형 의정을 예고했다.
3선의 순천시의회 부의장 출신 박계수 의원도 앞서 민주당을 탈당하고 무소속 출마를 선언했다. 재선의 순천시의회 운영위원장 출신이며 민주당 지역위원회 사무국장을 역임한 정홍준 의원 역시 공천 과정의 불공정성을 강하게 비판하며 무소속으로 출마했다.
문성호 서울시의원, ‘2026 지방자치단체 우수의정대상’수상… 의정활동 2관왕 쾌거
서울시의회 문성호 의원(국민의힘·서대문2)이 시민의 생명 보호를 위한 입법 및 의정 활동과 지역 교통 현안 등 오랜 주민 숙원 해결의 공로를 인정받으며 연이은 수상의 영예를 안았다. 문 의원은 지난 3월 6일 ‘제10회 대한민국 자랑스러운 베스트대상’ 의회의정공헌대상을 수상한 데 이어, 지난 14일에는 ‘2026 지방자치단체 우수의정대상’을 수상하며 의정활동 2관왕에 올랐다. 그는 특히 시민 안전을 위협하는 범죄 근절에 ‘서울시 범죄와의 전쟁’이라는 이름하에 독보적인 행보를 보여왔다. 최근 ▲캄보디아 국제 범죄조직의 한국인 표적 범죄에 대한 강력 대응 촉구 건의안과 ▲1990부동산폭력단 오씨의 사례를 예로 들어 반인륜적 조직 폭력 범죄의 공소시효 사각지대 해소 및 피해자 권리 회복을 위한 관련 법령 개정 촉구 건의안을 발의해 본회의 통과를 이끌어 냈다. 이는 자칫 소홀할 수 있는 국제 범죄와 법적 사각지대를 정조준해 ‘범죄로부터 안전한 사회’를 만드는 데 앞장섰다는 평가를 받는다. 지역구인 서대문구의 해묵은 숙원 사업 해결에도 탁월한 역량을 발휘했다. 2022년 임기 시작부터 바로 시작해 2023년 직접 고안해 선보인 통일로 신호체계 개선의 첫 성과로 ‘
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4선·3선·재선의 중량급 현역 의원 세 명이 연이어 민주당을 이탈하면서 민주당 순천 지역 공천 파동은 단순한 개인의 불만이 아닌 공천 시스템 전반의 신뢰 붕괴라는 비판이 힘을 얻고 있다. 지역 정치권에서는 이들이 오히려 순천 지역 정치의 균형추 역할을 할 수 있다는 관측도 나온다. 세 의원 모두 해당 지역구에서 다년간 쌓아온 지역 기반과 인지도가 탄탄해 민주당 공천 후보들과 치열한 경쟁이 예상된다.
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