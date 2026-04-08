與이훈기 “대미투자법이 퍼주기? 국익 확대 기회”…구윤철도 맞장구 “투자”

예결특위 전체회의서 대미투자법 언급

“총리가 컨트롤타워 역할 잘해줘야”

여한구 “기업들에 기회, 전적으로 공감”

이미지 확대 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 8일 국회에서 ‘전쟁 추경’ 심의를 위한 예산결산특별위원회 전체회의에 참석해 질의에 답하고 있다. 2026.4.8 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 8일 국회에서 ‘전쟁 추경’ 심의를 위한 예산결산특별위원회 전체회의에 참석해 질의에 답하고 있다. 2026.4.8 연합뉴스

이미지 확대 이훈기 더불어민주당 의원이 8일 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 김민석 국무총리에게 질의를 하는 모습. 국회 의사중계시스템 캡처 닫기 이미지 확대 보기 이훈기 더불어민주당 의원이 8일 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 김민석 국무총리에게 질의를 하는 모습. 국회 의사중계시스템 캡처

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이훈기 더불어민주당 의원은 8일 대미투자특별법과 관련해 “이 법은 단순한 퍼주기가 아니라 우리 기업의 미국 진출과 국익 확대의 기회가 될 수 있다”고 밝혔다.이 의원은 이날 국회에서 열린 예산결산특별위원회 종합정책질의에서 전날 늦게까지 본회의장을 지킨 김민석 국무총리를 향해 “‘새벽 총리’가 밤늦게까지 고생 많으시다”고 운을 뗀 뒤 “대미투자특별법은 산업통상부, 재정당국, 외교당국 등 여러 부처가 함께 얽혀 있는 사안인 만큼 총리가 컨트롤타워 역할을 잘해줘야 한다”고 주문했다.그는 또 지난달 한미의원연맹 방문단 일원으로 미국을 다녀온 것을 언급하며 “정부가 시행 이전부터 전략적으로 준비해 우리 기업에 실질적인 기회가 되도록 만들어야 한다”고 강조했다.이 의원은 미 텍사스의 대규모 전력 인프라 사업과 조선 협력 확대 가능성을 거론하며 “대미투자특별법이 향후 원전·조선·전력 인프라 등 우리 기업의 강점 분야를 미국 시장과 연결하는 계기가 될 수 있다”고 설명했다. 이어 “우리 기업들이 관심 있고 진출하고 싶어 하는 분야를 미국이 선정하게 돼 있는 만큼 사전에 물밑에서 잘 조율하는 것이 정부의 역할”이라며 “거기에 따라 우리에게 좋게 작용할 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있다”고 덧붙였다.이에 여한구 산업부 통상교섭본부장은 “이런 전략적 투자가 우리 기업들에게 기회가 될 수 있다는 부분에 전적으로 공감한다”며 “특별법 시행 전이라도 행정적으로 가능한 범위 내에서 업계와 긴밀히 협의하면서 준비하겠다”고 밝혔다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관도 대미투자특별법이 퍼주기 아니냐는 지적에 대해 “퍼주기가 결코 아니다. 투자다”라고 강조했다.