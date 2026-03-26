경기도 재산 공개, 김동연 37억·임태희 50억원·김진경 6.2억 모두↑

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김동연 경기지사(왼쪽), 임태희 경기도교육감(오른쪽)
김동연 경기도지사와 임태희 경기도교육감, 김진경 경기도의회 의장의 재산이 모두 늘어났다.
정부공직자윤리위원회가 공개한 2025년 12월 말 기준 ‘2026년 고위공직자 정기재산변동 사항’에 따르면 김 지사가 신고한 재산은 건물(전세임차권 포함) 25억 5300만원, 예금 14억 5257만원, 채무 2억 1000만원 등으로, 지난해 3월 재산공개 당시 신고액 35억 506만원보다 2억 9302만원 늘었다. 증가분은 건물 1억 9000만원, 예금 1억 362만원이다.
김성중 행정1부지사는 14억 9726만원, 김대순 행정2부지사는 5억 9202만원, 고영인 경제부지사는 4억 4214만원을 각각 신고했다.
임태희 경기도교육감의 재산은 7억 5497만원 늘었다.
임 교육감은 성남시 분당구 운중동 토지(298㎡) 15억 4700만원과 본인·배우자 명의의 분당구 아파트·상가·오피스텔 등 건물 10채 40억 833만원, 예금 6억 2967만원, 증권 9억 130만원, 채무 22억 2212만원 등을 신고했다. 예금에서 3억 1131만원, 증권에서 1억 944만원이 1년 전보다 증가했다.
김진경 경기도의회 의장은 지난해보다 5414만원 늘어난 6억 2339만원을 신고했다.
도의원 152명의 평균 재산은 12억 6300만원으로 나타났다. 112명(74%)의 재산이 늘었다.
경기도 내 시장·군수들 중 최고 자산가는 57억여원을 신고한 이상일 용인시장이다. 이 시장은 전년 대비 8억 4000여만원이 증가했다.
김길영 서울시의회 도시계획균형위원장 “‘계획이득’ 환원하는 공공기여 정책, 균형발전 실현하는 핵심 정책수단으로 재설계 필요”
서울시의회 김길영 도시계획균형위원장(국민의힘, 강남6)은 지난 24일 서소문청사 1동 대회의실에서 열린 ‘2026 도시공간정책 컨퍼런스’에 참석해 공공기여 제도가 도시 균형발전의 실질적 수단으로 발전해야 한다는 입장을 밝혔다. ‘공공기여, 도시의 미래를 심다’를 주제로 열린 이번 컨퍼런스는 민간 개발 과정에서 발생하는 계획이득을 공공시설·재원으로 환원하는 공공기여 제도의 10년간 운영 성과를 점검하고 시민 생활에 필요한 공공시설을 보다 체계적·효율적으로 공급하기 위한 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 김 위원장은 축사에서 “실사구시, 사실에 근거해 진리를 탐구하는 것이 저의 의정활동 철학”이라고 밝히며, AI를 활용한 ‘(가칭)서울형 공공기여 우선투자지수’를 연구해 보는 것도 좋을 것 같다고 소개했다. 그는 “공공기여는 더 많이 개발된 곳의 보상이 아니라, 더 절실한 곳을 먼저 살피는 서울 균형발전의 수단이 되어야 한다”라고 강조했다. 이어 공공기여 제도가 단순한 계획이득 환수를 넘어 지역 간 불균형을 해소하는 핵심 정책수단으로 재설계되어야 한다고 주문하며 “데이터 기반 접근을 의정활동에 적극적으로 활용해 집행부와 함께 해법을 찾아 나가겠다”라고 밝혔
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지난해 1위였던 최대호 안양시장은 51억 3563만원을 신고해 한 계단 내려앉았고, 박형덕 동두천시장은 9829만원을 신고해 가장 적었다.
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