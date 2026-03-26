정치 공천 갈등 끝낼 수 있을까 입력 2026-03-26 00:23 수정 2026-03-26 00:23 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/03/26/20260326005008 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 공천 갈등 끝낼 수 있을까 국민의힘 공천 갈등이 좀처럼 잦아들지 않는 가운데 장동혁 대표가 25일 국회 당대표실에서 나오고 있다.뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 공천 갈등 끝낼 수 있을까 국민의힘 공천 갈등이 좀처럼 잦아들지 않는 가운데 장동혁 대표가 25일 국회 당대표실에서 나오고 있다.뉴스1 국민의힘 공천 갈등이 좀처럼 잦아들지 않는 가운데 장동혁 대표가 25일 국회 당대표실에서 나오고 있다.뉴스1 2026-03-26 5면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지