[속보] 金총리 “중동발 경제 영향 확대…비상 경제 대응 체계 가동”

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[속보] 金총리 “중동발 경제 영향 확대…비상 경제 대응 체계 가동”

윤예림 기자
입력 2026-03-25 09:06
수정 2026-03-25 09:13
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김민석 국무총리가 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 비상경제 대응체계 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.3.25 연합뉴스
김민석 국무총리가 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 비상경제 대응체계 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.3.25 연합뉴스


金총리 “중동發 경제 영향 확대…최악상황 포함 대응체계 강화”

金총리 “경제 상황에 비상 대응…靑상황실·총리실 본부 가동”

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