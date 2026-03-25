정치 [속보] 金총리 “중동발 경제 영향 확대…비상 경제 대응 체계 가동” 윤예림 기자 입력 2026-03-25 09:06 수정 2026-03-25 09:13 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/03/25/20260325500016 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 김민석 국무총리가 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 비상경제 대응체계 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.3.25 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김민석 국무총리가 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 비상경제 대응체계 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.3.25 연합뉴스 金총리 “중동發 경제 영향 확대…최악상황 포함 대응체계 강화”金총리 “경제 상황에 비상 대응…靑상황실·총리실 본부 가동” 윤예림 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지