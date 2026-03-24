충남지사 불출마 문진석 “양승조 지지”

이미지 확대 더불어민주당 문진석 국회의원. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 문진석 국회의원. 서울신문DB

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충남지사 출마가 거론됐던 더불어민주당 문진석(천안시갑) 의원이 24일 불출마 의사를 밝히며 출마를 선언한 양승조 전 충남지사 지지를 표명했다.문 의원은 이날 보도자료를 통해 “제게 보냈던 응원 양승조에게 보내달라”며 이같이 밝혔다.그는 “저는 그동안 이재명 정부의 성공을 뒷받침할 ‘일등 충남’을 만들기 위해 충남도지사 출마를 깊이 고민했다”고 했다.이어 “나름대로 일등 충남에 대한 비전과 목표를 갖고 있지만, 그 비전을 더욱 구체화하고 더 큰 책임을 감당하기 위해서는 더 많이 공부하고, 더 많이 단련할 시간이 필요하다고 판단했다”며 “이번 지방선거에는 출마하지 않기로 했다”고 설명했다.그러면서 “지금도 양승조 전 지사님을 깊이 존경한다. 지난 4년, 누구보다 치열하게 고민하고 충남의 미래를 위해 쉼 없이 걸어오신 분”이라며 “저에게 보내주셨던 따뜻한 마음과 응원을 이제는 양승조 전 지사에게 보내달라”고 강조했다.