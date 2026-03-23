국힘 서울시당, 박강수 마포구청장 단수추천

서울시당 공천관리위원회 의결
용산·강북·은평·영등포 경선
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박강수 서울 마포구청장
마포구 제공
마포구 제공
국민의힘 서울시당 공천관리위원회(위원장 배현진 의원)는 6·3 지방선거 마포구청장 후보로 박강수 현 구청장을 중앙당에 단수 추천한다고 23일 밝혔다.
국민의힘 서울시당 공천관리위원회는 전날 제5차 회의를 열고 이 같은 내용을 의결했다고 밝혔다. 중랑구청장 후보로는 황종석 한국정책개발학회장을 단수 추천했다. 현역인 최호권 영등포구청장은 최웅식 국민의힘 서울시당 부위원장과 경선을 치르게 됐다.
앞서 박 구청장은 지난 3월 국민의힘 중앙당 윤리위원회에서 본인 소유 언론사 주식 백지신탁 처분 행정명령에 불복했다는 이유로 6개월 자격 정지 징계를 받으면서 출마 여부가 불투명했다. 그러나 지난 12일 당 최고위원회의 의결에 따라 징계 효력이 정지됐다.
용산·강북·은평·영등포구 4곳도 경선을 치른다. 용산구는 김경대 전 용산구청장 후보·김형석 23대 통일부 차관·조상현 전 기획재정부 장관 정책보좌관이 3파전을 치른다.
강북구는 이성희 전 서울시의회 시의원과 장지호 국민의힘 부대변인이 맞붙고, 은평구는 남기정 전 은평구청장 후보와 이경호 법무법인 차율 대표변호사가 후보 자리를 두고 경쟁한다. 성동구와 동작구는 추가 공모를 실시한다.
최기찬 서울시의원 “금천 교육 정책 성과 나타나”… ‘교육도시 금천 2.0 도약’ 추진
금천구 공교육 정책이 일정 부분 성과를 내고 있는 가운데, 더불어민주당 최기찬 금천구청장 출마예정자(서울시의원, 재선)는 “금천 교육 정책이 성과를 보이고 있지만 이제는 한 단계 더 도약해야 할 시점”이라며 교육 경쟁력 강화를 위한 ‘교육도시 금천 2.0’ 정책을 추진하겠다고 밝혔다. 제10대 서울시의회 교육위원장을 지내기도 한 최 출마예정자는 22일 “최근 금천구 교육환경이 꾸준히 개선되고 있고, 공교육 지원 정책도 성과를 보이고 있다”며 “이러한 변화가 일시적인 개선에 그치지 않고 금천 교육 전반의 특색 있는 경쟁력으로 이어질 수 있도록 다음 단계의 정책이 필요하다”고 강조했다. 실제로 서울시 교육환경 만족도 조사 결과 금천구의 공교육 만족도는 2021년 23위에서 2023년 9위까지 상승한 바 있다. 다만 학부모들 사이에서는 여전히 진로 교육, 방과 후 학습, 교육 지원 프로그램 확대에 대한 요구가 지속적으로 제기되고 있다. 최 출마예정자는 이와 같은 문제를 반영해 ▲금천형 교육지원센터 기능 강화 ▲학교-지역 간 교육협력 플랫폼 구축 ▲청소년 진로, 직업 교육 체험 확대 ▲방과 후 학습 지원 프로그램 강화 등 교육도시 금천 2.0 정책을 제시했다.
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국민의힘 서울시당은 “서울 민심에 적극 대응하고 지역 현안 문제에 해법을 제시할 수 있는 인재를 추가 모집하겠다”고 설명했다.
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