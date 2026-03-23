우승희 영암군수, 연임 도전 공식 선언

인구 10만 전남광주 서남권 중심도시 등 7대 비전 제시

이미지 확대 우승희 영암군수 예비후보가 23일 출마선언을 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 우승희 영암군수 예비후보가 23일 출마선언을 하고 있다.

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더불어민주당 우승희 영암군수 예비후보가 23일 영암읍 예비후보 사무실에서 영암군수 출마를 공식 선언했다.우 예비후보는 이날 출마 선언에서 ‘에너지 기본소득으로 군민을 부자 되게, 인구 10만 초석으로 영암을 부강하게’를 구호로 영암의 변화를 완성하겠다고 밝혔다.그는 “지금 영암은 미래로 나아갈 것인가, 과거로 돌아갈 것인가 중대한 선택의 기로에 서 있다”며 “민선 8기 영암은 끊임없는 혁신으로 변화를 만들어 왔고 국책사업 유치로 최대 성과를 창출했다”고 전했다.이어 “평범한 군민이 주인 되는 영암을 완성하기 위해 지금 영암에 필요한 것은 중단 없는 군정 발전”이라고 강조했다.우 예비후보는 영암의 대도약을 위한 비전으로 인구 10만 서남권 중심도시, 에너지 기본소득 도시, 농정 대전환 도시, 지역 순환 경제 도시, 군민 편안 평생복지도시, 청년기회도시, 국립공원 관광도시 등을 제시했다.