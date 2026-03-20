정청래, 전한길 겨냥 “李대통령 관련 가짜뉴스 엄중 조치”

정청래 “대통령의 신뢰 자산 중요”

“사법당국, 엄중한 조치 취해달라”

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 20일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 이언주 최고위원, 정 대표, 한병도 원내대표. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정청래 더불어민주당 대표가 20일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 이언주 최고위원, 정 대표, 한병도 원내대표. 연합뉴스

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정청래 더불어민주당 대표가 20일 이재명 대통령을 향한 가짜뉴스에 대한 엄중한 조치를 사법당국에 요구했다. 이 대통령이 해외 비자금을 조성하고 군사 정보를 유출했다는 내용의 방송을 한 유튜버 전한길씨에 대해선 당 차원의 고발 조치를 예고하기도 했다.정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “대통령의 신뢰 자산이 중요한데 이 대통령의 신뢰 자산을 까먹으려고 하는 세력이 있다”며 “황당한 가짜뉴스에 대해 당에서 가장 엄중한 법적 조치를 취하라고 특별 지시를 했다”고 밝혔다.그러면서 “가짜 조작 정보를 근절하기 위한 정보통신망법도 이미 통과된 만큼 사법당국에서 가장 엄중한 조치를 취해주실 것을 요청한다”고 덧붙였다.정 대표의 발언은 유튜버 전씨를 겨냥한 것으로 보인다. 전씨는 최근 자신이 운영하는 유튜브에 국가안전기획부(국정원 전신) 출신이라고 주장하는 한 남성을 출연시켰다. 이 남성은 이 대통령이 중국으로 피신할 준비를 하고 있으며 수출한 무기 등을 통해 현금 160조원과 각종 군사 기밀을 싱가포르로 빼돌려 중국에 넘겼다고 주장했다.그러자 전씨는 “핵폭탄급 주제로 너무 무섭다”며 다만 “전한길뉴스 입장과는 별개”라고 한 발 물러나는 모습을 보였다.앞서 정 대표는 이날 페이스북에서도 전씨를 겨냥해 “이런 악의적 허위 조작 유포에 의한 공격에 대해서는 당에서 엄중한 법적 조치를 하겠다”고 밝히기도 했다.한병도 원내대표도 이날 최고위원회의에서 “제정신인지 모르겠다. 이 대통령을 향했던 ‘조폭 연루 20억 원 상납’이라는 가짜뉴스에 대법원이 유죄 판결을 한 게 엊그제인데 전한길 뉴스가 제2의 가짜뉴스를 유포했다”고 지적했다. 이어 “모든 가용 수단을 동원해 허위 조작 정치 공작 뿌리를 뽑겠다”고 강조했다.또 이언주 최고위원은 “유튜브 채널이 규제가 모호한 사각지대에서 근거 없는 가짜뉴스를 전파하며 책임을 피해 가는 행태에 철퇴를 내려야 한다”고 했고 황명선 최고위원은 “전한길 발 가짜뉴스는 국가 안녕을 흔드는 범죄로 단호하고 강력한 법적 처벌이 필요하다”고 밝혔다.