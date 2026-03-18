이정현, 대구 중진 향해 “꽃길에 마지막 자리까지 다 가지려 하나”…컷오프 강행 예고

국민의힘 대구시장 공천 전운
‘중진 전원 컷오프’ 진통 계속
이정현 “후배에 길 열어주고
서울시장이나 경기지사 나가야“
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
국민의힘 대구시장 예비후보들이 10일 오전 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 지방선거 광역단체장 후보자 면접에서 기념촬영하고 있다. 최은석·추경호·윤재옥·주호영·유영하 의원, 이재만 전 대구 동구청장, 이진숙 전 방송통신위원장, 홍석준 전 의원, 김한구 전 현대차 노조 대의원. 뉴시스
이정현 국민의힘 6·3 지방선거 공천관리위원장이 18일 대구시장에 출마한 현역 중진 의원들에게 “이름값도 얻고, 경력도 쌓고, 명예도 누리고, 마지막 자리까지 다 가지려 한다면 그게 혁신이냐”라며 전원 컷오프(공천 배제) 방침을 고수하겠다는 뜻을 재확인했다.
이 위원장은 이날 새벽 페이스북에 “정치적으로 충분히 성장했고, 이름도 알렸고, 큰 직책도 맡았고, 꽃길도 오래 걸었다면 이제는 후배들에게 문을 열어줘야 할 것”이라며 “꿩도 먹고 알도 먹고 털까지 다 가져가겠다는 것 아니냐”고 했다.
이어 “이제는 젊고 창의적이며 미래감각을 가진 새로운 세대에게 길을 열어주고, 본인은 서울시장이든 경기지사든 중앙정치든 더 큰 무대에서 당과 국가를 위해 뛰는 것이 맞다”며 “정치 경험이 많은 중진이라면 지역 자리를 두고 다투어선 안 된다”고 했다. 그러면서 “중앙 정치 무대에서 당의 위기를 수습하고 나라의 방향을 바로잡는 데 앞장서야 한다”고 용퇴를 촉구했다.
앞서 이 위원장은 공관위에서 주호영(6선)·윤재옥(4선)·추경호(3선) 의원 등 대구시장 공천을 신청한 현역 중진들을 모두 컷오프하고 이진숙 전 방송통신위원장 등만 경선을 붙이는 방안을 제시해 진통이 이어지고 있다.
주 의원은 전날 페이스북에 “대구시장 공천의 전권이 언제부터 공관위원장 개인의 호주머니 속에 있었느냐”라며 “대구가 그리 만만하게 보이는가”라고 이 위원장을 직격했다.
주 의원은 특히 “대구시장은 특정인의 낙점이나 유튜버의 짬짜미로 갈 수 있는 자리가 아니다”며 “대구를 ‘윤어게인’식 소모전의 무대로 만들고, 몇몇이 설계하는 정치 투견장으로 전락시키는 행태는 혁신이 아니다. 명백한 해당행위다”라고 비판했다.
추 의원도 전날 페이스북에 “저는 지난 10년 동안 누구보다 앞장서서 싸워왔다”며 “제 안위만 생각했다면 국회의원 자리에 머무는 것이 더 편한 선택이었을 것”이라고 했다. 이 전 방통위원장은 “어떤 경선 방식도 환영한다”고 밝혔다.
구미경 서울시의원 “행당두산아파트 앞 보행로 공사 착공… 주민 안전 기대”
서울시의회 구미경 의원(국민의힘, 성동2)은 주민 안전과 직결된 행당두산아파트 앞 보행로 신설 공사가 본격적으로 시작됐다고 지난 17일 밝혔다. 해당 구간은 보행로가 없어 보행자들이 차도로 통행하는 등 사고 위험에 대한 우려가 지속적으로 제기돼 온 곳이다. 구 의원은 지난 2월 주민 민원을 접수한 이후 현장을 직접 방문해 보행 환경을 점검하고 관련 상황을 구청과 공유하며 개선 필요성을 전달했다. 이 과정에서 해당 사업이 계획 중임을 확인하고, 조속한 공사 진행과 안전 확보의 중요성을 강조했다. 이번 공사는 고산자로14길 일대에 차도와 분리된 보행로를 신설하고 교통안전시설을 정비하는 사업으로, 오는 4월 준공을 목표로 진행된다. 공사가 완료되면 아파트 인근을 이용하는 보행자들이 보다 안전하게 통행할 수 있는 환경이 조성될 것으로 기대된다. 구 의원은 “주민들의 오랜 불편과 우려가 해소될 수 있도록 사업을 추진해주신 구청 관계자들에게 감사드린다”며 “앞으로도 현장에서 주민 목소리를 직접 확인하며 주민 불편 해소에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
서울시의회 바로가기
대구 의원들은 이날 오후 장동혁 대표와 만날 예정이다. 이 자리에서 대구시장 공천 방식에 대한 우려를 전할 것으로 보인다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지