박성현 광양시장 예비후보 “공직사회 혁신으로 시민 삶 풍요로운 광양 만들겠다”

청렴도 하위 평가 지적

공정 인사·적극행정 환경 조성 등 3대 혁신 과제 제시

이미지 확대 사진은 박성현 광양시장 예비후보가 지난 12일 광양시청 열린홍보방에서 출마 기자회견을 하고 있는 모습. 닫기 이미지 확대 보기 사진은 박성현 광양시장 예비후보가 지난 12일 광양시청 열린홍보방에서 출마 기자회견을 하고 있는 모습.

이미지 확대 박성현 광양시장 예비후보가 광양오일장에서 시민들과 기념사진을 찍고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 박성현 광양시장 예비후보가 광양오일장에서 시민들과 기념사진을 찍고 있다.

이미지 확대 박성현 광양시장 예비후보가 시민과 악수하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 박성현 광양시장 예비후보가 시민과 악수하고 있다.

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박성현 광양시장 예비후보가 침체된 공직사회 혁신을 통해 시민의 삶이 풍요로운 광양을 만들겠다는 의지를 밝혔다.박 예비후보는 “광양은 지금 다음 30년을 결정하는 중요한 선택의 기로에 서 있다”며 “시민의 삶이 풍요로운 광양을 만들기 위해서는 공직 사회의 행정 마인드를 바로 세우는 것이 중요하다”고 강조했다.그는 광양시의 청렴도 종합평가 결과를 언급하며 공직사회 혁신의 필요성을 역설했다. 박 예비후보는 “광양시는 최근 종합청렴도 4등급, 체감 청렴도 5등급이라는 평가를 받았다”며 “최하위가 5등급까지인 평가에서 이러한 결과는 광양시를 부끄럽게 만드는 수준”이라고 지적했다. 이어 “청렴도는 조직 분위기와 행정 문화, 리더십의 문제까지 함께 작용한 결과로 보인다”며 “위축된 공직사회를 되살리기 위해서는 공직사회 혁신이 반드시 필요하다”고 덧붙였다.박 후보는 공직사회 혁신 방안으로 ▲공정하고 투명한 인사를 통한 조직 신뢰 회복 ▲열심히 일하는 공무원이 인정받는 조직 문화 조성 ▲불필요한 행정 절차와 관행 개선을 통한 적극 행정 환경 조성 등 세 가지 과제를 제시했다.특히 인사 제도와 관련해 “합리적이고 공정한 인사·보상 체계를 통해 일 잘하는 사람이 대우받는 조직을 만들겠다”며 “단순히 오래 근무했다고 승진하는 연공서열 중심 인사가 아니라 성과와 능력을 바탕으로 한 투명한 인사 시스템으로 전환하겠다”고 강조했다. 또 “특정 직원에게 업무가 집중되는 이른바 ‘일 몰림’ 현상을 해소하고, 기피 업무를 맡은 직원에게는 가점이나 성과급 등 확실한 인센티브를 제공하겠다”고 약속했다.근무 환경 개선 방안도 제시했다. 박 후보는 “눈치 보지 않고 연가를 사용할 수 있고, 육아나 자기계발을 위해 근무 시간을 유연하게 조정할 수 있는 분위기를 조성해 공직자들이 출근하고 싶은 조직 문화를 만들겠다”고 밝혔다. 그는 “공무원들이 자부심을 가지고 일할 때 행정의 속도는 빨라지고 정책의 질도 높아진다”며 “공직자들이 광양시에서 일하는 것을 자랑스럽게 여길 수 있는 행정을 조직원들과 협력해 만들어 나가는 것이 광양 변화의 출발점이 될 것이다”고 전했다.그는 광양 진월면 출신으로 순천고(33회)와 한국해양대학교를 졸업했다. 국립목포해양대 총장과 여수광양항만공사 사장 등을 역임했다.