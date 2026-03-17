컷오프에 구속영장 김영환 지사 “어떤 경우에도 출마한다”

이미지 확대 김영환 충북지사. 닫기 이미지 확대 보기 김영환 충북지사.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국민의힘 공천에서 배제된 데 이어 구속 위기에 직면하는 등 사면초가에 놓인 김영환 충북지사가 17일 “어떤 경우라도 지방선거에 출마하겠다”고 밝혔다.김 지사는 이날 충북도청에서 기자회견을 갖고 “컷오프 사유에 하나도 해당되지 않는 제가 컷오프 된 것에 대해 가처분 신청을 낼 것”이라며 “모든 노력을 다해 지방선거에 출마하겠다”고 강조했다.그는 무소속 출마 가능성도 있냐는 기자들의 질문에는 “지금은 그런 얘기를 할 단계가 아니다”라며 한발 물러선 뒤 “아직 절차가 남아 있어 당이 문제를 해결했으면 좋겠다”고 했다.김 지사는 “공천관리위원회가 해서는 안 될 일을 했다”면서 “남아 있는 후보들과 추가로 공천을 신청한 후보, 그리고 저를 포함해 공정 경선을 해야 한다”고 호소했다.이어 “당에서 충북지사 후보로 생각하는 인물이 있는데 그 사람이 참신하고 새로운 사람인지는 이견이 있다”며 “그를 위해 저를 컷오프 한 것은 충북도민을 무시하는 처사”라고 지적했다.국민의힘은 김수민 전 충북도 정무부지사와 접촉해 공천 신청을 권유한 것으로 알려졌다. 공천 추가 신청은 17일까지다.김 지사는 경찰의 구속영장 신청과 관련해선 “뇌물을 받은 적이 없다”며 재차 결백을 주장했다.충북경찰청은 이날 지역 체육계 인사들로부터 총 3100만원을 수수한 혐의를 받는 김 지사에 대해 사전 구속영장을 신청했다. 혐의는 수뢰후 부정처사 및 청탁금지법 위반이다.김 지사는 2024년 8월 괴산에 있는 자신의 농막 인테리어 비용 2000만원을 체육계 인사 A씨에게 부담하게 한 혐의를 받는다. 경찰은 김 지사가 대가로 A씨가 운영하는 식품업체가 충북도의 스마트팜 사업에 참여할 수 있게 영향력을 행사한 것으로 보고 있다.그는 지난해 4월과 6월 국외 출장을 앞두고 지역 체육계 인사 3명으로부터 2차례에 걸쳐 여비 명목으로 1100만원을 받은 혐의도 받고 있다.김 지사가 농막 대금을 직접 지불한 증거라며 2000만원 상당을 업자에게 이체한 내역을 제출했으나 경찰은 김 지사 아들이 업자에게 의뢰한 별도 공사 대금인 것으로 보고 있다.출장 여비의 경우 확실한 물증이 없지만 경찰은 돈을 김 지사에게 전달했다는 대화가 담긴 녹음 파일이 존재하는 등 정황상 돈이 오간 것으로 확신하고 있다.