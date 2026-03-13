정청래 “검찰개혁, 국민 눈높이 맞게 물밑 조율 중”

정청래 “검찰개혁, 李 정부·민주당 상징”

“주가조작도 조작기소도 패가망신해야”

정청래 더불어민주당 대표가 13일 전북 순창군 발효미생물산업진흥원에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다.

정청래 더불어민주당 대표는 13일 검찰개혁과 관련해 “국민 눈높이에 맞는 개혁이 될 수 있도록 제가 물밑에서 조율하고 있다”고 말했다. 검찰개혁 관련 수정된 정부안에 대한 당내 강경파들의 반발이 거세지는 가운데 일부 내용이 수정될 수 있다는 점을 우회적으로 내비친 것이다.정 대표는 이날 전북 순창에서 열린 현장최고위원회의에서 “국민 눈높이에 맞게 조율해 열망이 실망으로 가지 않도록 당대표로서 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.이어 “누차 말한 바와 같이 검찰개혁은 이재명 정부와 민주당의 깃발이고 상징”이라며 “깃발이 찢어지지 않도록, 상징이 얼룩지지 않도록 하겠다는 말씀을 여러 차례 드렸다”고 강조했다.그는 또 전날 국회 본회의에서 보고된 ‘윤석열 정권 정치 검찰 조작 기소 사건의 진상 규명을 위한 국정조사 요구서’와 관련해 “주가조작도 패가망신해야 마땅하지만 조작기소도 패가망신해야 한다”고 말했다.정 대표는 “도대체 수원지검 1313호에서는 무슨 일이 벌어졌나”라며 “연어 술파티 등 의혹이 굉장히 많았는데, 김 회장이 혹시 (검사실을) 집무실로 이용한 게 아니냐는 황당하고 충격적인 사실이 계속 드러난다”고 전했다.그러면서 “도대체 수원지검 1313호실에서 무슨 일이 벌어졌는지, 이 또한 국정조사 대상이어야 한다”며 “민주당은 윤석열 정권 하에서 자행된 정치검찰의 조작기소 의혹을 낱낱이 밝혀내 엄중히 책임을 묻겠다”고 강조했다.국회 본회의를 통과한 대미투자특별법에 대해선 “당대표 된 이후로 처음으로 국민의힘을 칭찬했다. 여야 합의로 처리해준 국민의힘에 감사하다고 했다”며 “어제 통과되지 않았으면 어쩌면 외교적 압박이 또 있었을 것”이라고 덧붙였다.