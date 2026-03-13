이정현 공관위원장 “모든 책임 지고 사퇴”…오세훈 후보 등록 불발에 사의

오세훈 2차 등록 불발 후폭풍

“최선 다했지만 혁신 추진 어려워”

윤희숙 “오, 장동혁과 투쟁할 때 아냐”

이정현 국민의힘 6·3 지방선거 공천관리위원장이 13일 “모든 책임을 제가 지고 공관위원장직에서 물러나겠다”고 밝혔다. 전날 오세훈 서울시장의 2차 공천 접수 불발에 이 위원장이 사의를 밝힌 것이다.이 위원장은 이날 ‘사퇴의 변’ 공지를 통해 “이번 공천 과정에서 저는 변화와 혁신의 필요성을 절실히 느끼며 맡은 역할에 최선을 다해보려고 했다”며 “그러나 여러 의견을 존중하는 과정에서 제가 생각했던 방향을 더 이상 추진하기 어렵다고 판단했다”고 설명했다. 그러면서 “당의 단합과 지방선거의 승리를 진심으로 기원한다”고 덧붙였다. 공관위는 오 시장의 미등록 사태 외에 대구와 부산 공천 논의 과정에서도 이견이 있었던 것으로 전해진다.전날 오 시장은 “당의 변화를 위한 실천 조짐이 전혀 발견되지 않고 있다”며 2차 후보 등록에도 나서지 않았다. 지난 8일 ‘당 노선 정상화’를 선결 조건으로 내걸고 후보 등록을 하지 않아 공관위가 추가 접수를 열어뒀으나 전날에도 ‘혁신 선대위’ 조기 출범 등을 요구하며 후보 등록을 보류했다.이미 서울시장 공천을 신청한 윤희숙 전 여의도연구원장은 이날 페이스북에 “오 시장은 지금 출정을 미루면서 장동혁 대표에게 조건을 걸고 후보 등록 투쟁을 할 때가 아니다”라며 “경선 후보들이 뭉쳐 이재명 정권과 싸우면서 인적 청산과 당 쇄신을 만들어가야 한다”고 강조했다.