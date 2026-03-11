유정복, 국힘 인천시장 후보 단수 공천…박찬대와 ‘빅매치’

이미지 확대 6·3 지방선거 인천시장에 도전하는 유정복 인천시장. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 6·3 지방선거 인천시장에 도전하는 유정복 인천시장. 연합뉴스

국민의힘이 11일 유정복 인천시장을 6·3 지방선거 인천시장 후보자로 단수 공천하면서 앞서 더불어민주당 후보로 단수 공천된 박찬대 의원과의 ‘빅매치’가 성사됐다.인천 정가에 따르면 국민의힘은 이날 “유 시장은 경험과 성과, 미래 비전을 모두 갖춘 지도자”라며 유 시장을 인천시장 후보로 단수 공천했다.유 시장은 김포시장, 제17~19대 국회의원, 농림수산식품부 장관, 행정안전부 장관 등을 지냈다. 중앙과 지방 행정을 두루 거쳤고 정치 경력도 풍부해 당내 최고 중량급 정치인에 속한다.그는 행안부 장관이던 2014년(민선6기) 인천시장 선거에 뛰어들어 당시 인천시장 재선 도전에 나섰던 송영길 더불어민주당 후보를 물리치고 당선됐다. 그러나 2018년엔 박남춘 민주당 후보에게 져 재선에 실패했고, 2022년(민선8기) 박남춘 후보와 리턴매치에서 설욕하며 재선 인천시장이 됐다.유 시장이 이번 선거에서 당선되면 인천시장 최초 3선 시장이 된다.유 시장은 민선8기 시장 재임시절 자신이 추진한 천원주택을 포함한 아이(i) 시리즈 정책 등 성과를 내세우는 전략으로 3선에 도전할 것으로 보인다.유 시장은 이날 공천관리위원회 면접 심사에서 “아이 시리즈 정책이 대한민국의 새로운 정책 모델로 주목받고 있다”며 “그동안 많은 성과를 내 왔고, 성과와 결과물이 시민 행복과 지역 미래를 위해서 작동할 수 있도록 하는 게 중요하다”고 말해 이 같은 관측이 힘을 얻고 있다.유 시장이 국민의힘 단수 공천을 받으면서 이번 선거에서 민주당 박찬대 의원과 ‘강 대 강’ 구도가 형성될 것으로 전망된다.인천에서 태어나 초중고와 대학까지 인천에서 졸업한 박 의원은 지난 20대 총선 때 연수갑에 출마해 당선된 뒤 이 지역구에서 내리 3선에 성공했다. 그는 윤석열 전 대통령 탄핵 정국 당시 민주당 원내대표를 맡아 탄핵을 주도하면서 대중적 인지도를 높였다.‘친명’(친 이재명)인 박 의원은 3선 국회의원, 민주당 원내대표 등을 지내 유 시장 못지않은 중량급 정치인으로 꼽힌다. 이 때문에 이번 인천시장 선거가 역대 선거보다 치열할 것이라는 게 정가의 관측이다.이번 선거는 박 의원이 승리해 민주당이 빼앗긴 인천시장을 되찾느냐, 유 시장이 ‘수성’에 성공해 3선 시장이 되느냐가 최대 관전포인트다.