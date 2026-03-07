[속보] 정부 “내일 UAE에서 290석 전세기 출발 추진…탑승객 우선 선별”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] 정부 “내일 UAE에서 290석 전세기 출발 추진…탑승객 우선 선별”

이보희 기자
입력 2026-03-07 12:23
수정 2026-03-07 12:23
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
에티하드항공 여객기 사진. 에티하드항공 제공
에티하드항공 여객기 사진. 에티하드항공 제공


외교부는 아랍에미리트(UAE) 측과의 협의하에 8일(현지시간) 출발하는 에티하드항공 전세기 운항을 추진 중이라고 밝혔다.

7일 외교부는 UAE와 협의해 290석의 에티하드항공 전세기가 현지시간 8일 정오(한국시간 8일 오후 5시) 아부다비에서 출발할 수 있도록 추진 중이라고 밝혔다.

이에 따라 7일 현지시간 오전 7시(한국시간 12시)부터 주아랍에미리트대사관에서 우리 국민 대상 수요 조사를 실시할 예정이다.

외교부는 “중증 환자, 중증장애인, 임산부, 고령자, 영유아 등을 우선 선별해 탑승객을 결정할 것”이라고 밝혔다. 필수 동행인원은 포함이다.

탑승객에게는 해당 노선에서 통상 발생하는 수준의 탑승권 비용을 사후 청구할 예정이라고 외교부는 설명했다.



이어 “UAE 및 여타 중동 국가 내 우리 국민의 안전한 귀국 지원을 위해 다양한 노력을 지속 기울여 나갈 예정”이라고 덧붙였다.
이보희 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로