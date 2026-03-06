이 대통령 “마약 밀반입 기술 교묘하게 발전…감시 방안 고도화하라”

이 대통령 "마약 밀반입 기술 교묘하게 발전…감시 방안 고도화하라"

김진아 기자
김진아 기자
입력 2026-03-06 16:23
수정 2026-03-06 16:23
주가조작 등 7대 주요 공정 의제 논의
“7대 비정상의 정상화에 속도낼 것”

수석보좌관회의에서 발언하는 이재명 대통령
이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.
연합뉴스


이재명 대통령은 6일 마약 범죄와 관련해 “마약 밀반입 기술이 교묘하게 발전하는 만큼 R＆D(연구·개발) 투자 등을 통해 감식 방안을 고도화하라”고 지시했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 7대 주요 공정 의제를 앞세워 이같이 밝혔다고 강유정 대변인이 전했다.

이 대통령은 언급한 7대 주요 공정 의제는 마약 범죄, 공직부패, 보이스피싱, 부동산 불법 행위, 고액 악성 체납, 주가조작, 중대재해 등이다. 이 대통령은 이에 대해 “7대 비정상의 정상화에 최대한 속도를 낼 것”이라고 강조했다.

강 대변인에 따르면 이 대통령은 공직부패 근절 추진 방안과 관련해선 자율성과 책임성을 동시에 강화해야 한다고 했다. 보이스피싱 종합 대책에 관해선 “행정명령처럼 범죄 방지를 위해서는 빠른 임시 조치가 필요하다”고 지적하며 법률에 매여 민생 구제가 늦어지는 건 문제라고 언급했다. 이어 “금융 피해 구제는 시간이 중요하다”며 시행령을 통해 시급히 구제 대책을 시행해 피해를 줄이는 게 낫지 않겠느냐고 제안했다고 한다.

또 이 대통령은 부동산 불법 행위 대응 현황에 대해서는 부동산감독원 설치와 관련한 입법 진행 속도를 물었고 고액 악성 체납에 대해서는 “엄정 대처하라”고 하면서 범죄 수익 환수에 대한 매뉴얼을 만들어 제도화할 것을 제안했다.



이 대통령은 주가조작 등 자본시장 불공정거래 근절 방안에 대해서는 주가조작 합동 대응 성과를 살펴본 한편 중대재해와 관련해서는 “과태료가 아닌 과징금으로 엄히 다스려야 한다”고 지시했다고 강 대변인이 전했다.
김진아 기자
