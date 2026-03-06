이재준 전 고양시장, 민주당 복당 불허에 삭발

6일 이의신청 후 중앙당 앞 기자회견
“사유 납득 어려워…공정한 기회 달라”
11일 민주당 최고위에서 최종 결론 전망
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
복당 불허에 반발하며 삭발중인 이재준 전 고양시장
이 전 시장은 6일 오전 11시 서울 여의도 민주당 중앙당사 앞에서 기자회견을 열고 복당 불허 결정을 강하게 비판했다.
기자회견 후에는 당의 공정한 판단을 촉구하며 삭발식을 진행했다.
앞서 민주당 최고위원회는 지난 4일 경기도당 당원자격심사위원회의 심사 결과를 바탕으로 이 전 시장의 복당 신청을 불허하기로 했다.
이에 대해 이 전 시장은 “복당이 불허될 이유가 전혀 없다”며 “정청래 대표가 강조한 ‘4무 공천’ 원칙과 평등한 기회에 따라 당내 경선에 참여할 수 있도록 기회를 달라”고 호소했다.
이 전 시장은 과거 경기도주식회사 대표로 취임하는 과정에서 경기도의회 요구로 부득이하게 탈당했을 뿐이며, 같은 사안으로 탈당했던 민경선 전 경기교통공사 사장은 복당한 사례를 언급하는 등 형평성 문제를 제기했다.
그는 자신이 민주당 소속으로 경기도의원에 두 차례 당선됐고 민선 7기 고양시장을 역임했으며 고양갑 지역위원장, 기본사회부위원장, 정책위 부의장 등을 맡아온 민주당의 오랜 당원이라는 점도 강조했다.
그러면서 최근 각종 여론조사에서 고양시장 후보 중 높은 경쟁력을 보이고 있는 만큼 당의 중요한 자산이라고 주장했다.
이 전 시장은 복당 불허 배경에 대해 “고양갑 지역위원회의 반대가 작용한 것으로 보고 있다”며, “관례상 탈당 후 1년이 지나면 지역위원장의 동의가 없어도 복당이 가능하다”고 주장했다.
반면 민주당 고양갑 지역위원회 측은 “지역위원회 반대로 복당이 불허됐다는 것은 일방적인 주장일 뿐 사실이 아니다”고 반박했다.이 전 시장은 지난 2022년 지방선거에서 국민의힘 이동환 고양시장에게 패배한 이후 오는 6·3 지방선거에서 재도전에 나설 계획이었지만, 이번 복당 불허 결정이 유지될 경우 민주당 경선 참여는 사실상 어려워질 전망이다.
이경숙 서울시의원 “창동역 4호선 노후 개집표기, 오는 3월 최신형 교체”
오는 3월 창동역 4호선 노후 개집표기 19대가 최신 플랩형으로 전면 교체된다. 국민의힘 이경숙 서울시의원(도봉1, 교통위원회 부위원장)은 지난 5일 열린 서울교통공사 업무보고에서 창동역 4호선 노후 개집표기 교체 사업의 진행 상황을 집중 점검하고, 시민 불편 최소화를 위한 신속한 마무리를 촉구했다. 이 의원은 이날 질의를 통해 “1985년 설치되어 40여 년간 사용해온 창동역의 노후한 터널형 개집표기가 드디어 현대적인 플랩형으로 교체되고 있다”며, “창동역은 향후 GTX-C 노선 개통과 민자역사 완공으로 환승 수요가 폭증할 요충지인 만큼, 이번 교체 사업이 서비스 질 향상의 시발점이 되어야 한다”고 강조했다. 서울교통공사가 제출한 ‘4호선 창동역 개집표기 교체 사업 진행 현황’에 따르면, 본 사업은 지난 1월 기반 공사를 시작으로 현재 공정률 67%를 기록하고 있다. 주요 진행 사항으로는 ▲기반공사 완료(1.23) ▲남측 환승통로 임시 개통(2.11) ▲시제품 검사 완료(2.23) 등이 있으며, 총 19대의 최신 플랩형 개집표기가 도입될 예정이다. 이 의원은 “현재 임시 개통 중인 환승통로 이용 시 시민들이 혼선을 겪지 않도록 안내에 만전을 기해달라”고
서울시의회 바로가기
한편 이 전 시장이 제출한 이의신청서에 대한 최종 결론은 오는 11일 열리는 민주당 최고위원회에서 결정될 예정이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지