이재준 전 고양시장, 민주당 복당 불허에 삭발

6일 이의신청 후 중앙당 앞 기자회견

“사유 납득 어려워…공정한 기회 달라”

11일 민주당 최고위에서 최종 결론 전망

이미지 확대 복당 불허에 반발하며 삭발중인 이재준 전 고양시장 닫기 이미지 확대 보기 복당 불허에 반발하며 삭발중인 이재준 전 고양시장

이재준 전 경기 고양시장이 더불어민주당의 복당 불허 결정에 반발하며 삭발했다.이 전 시장은 6일 오전 11시 서울 여의도 민주당 중앙당사 앞에서 기자회견을 열고 복당 불허 결정을 강하게 비판했다.기자회견 후에는 당의 공정한 판단을 촉구하며 삭발식을 진행했다.앞서 민주당 최고위원회는 지난 4일 경기도당 당원자격심사위원회의 심사 결과를 바탕으로 이 전 시장의 복당 신청을 불허하기로 했다.이에 대해 이 전 시장은 “복당이 불허될 이유가 전혀 없다”며 “정청래 대표가 강조한 ‘4무 공천’ 원칙과 평등한 기회에 따라 당내 경선에 참여할 수 있도록 기회를 달라”고 호소했다.이 전 시장은 과거 경기도주식회사 대표로 취임하는 과정에서 경기도의회 요구로 부득이하게 탈당했을 뿐이며, 같은 사안으로 탈당했던 민경선 전 경기교통공사 사장은 복당한 사례를 언급하는 등 형평성 문제를 제기했다.그는 자신이 민주당 소속으로 경기도의원에 두 차례 당선됐고 민선 7기 고양시장을 역임했으며 고양갑 지역위원장, 기본사회부위원장, 정책위 부의장 등을 맡아온 민주당의 오랜 당원이라는 점도 강조했다.그러면서 최근 각종 여론조사에서 고양시장 후보 중 높은 경쟁력을 보이고 있는 만큼 당의 중요한 자산이라고 주장했다.이 전 시장은 복당 불허 배경에 대해 “고양갑 지역위원회의 반대가 작용한 것으로 보고 있다”며, “관례상 탈당 후 1년이 지나면 지역위원장의 동의가 없어도 복당이 가능하다”고 주장했다.반면 민주당 고양갑 지역위원회 측은 “지역위원회 반대로 복당이 불허됐다는 것은 일방적인 주장일 뿐 사실이 아니다”고 반박했다.이 전 시장은 지난 2022년 지방선거에서 국민의힘 이동환 고양시장에게 패배한 이후 오는 6·3 지방선거에서 재도전에 나설 계획이었지만, 이번 복당 불허 결정이 유지될 경우 민주당 경선 참여는 사실상 어려워질 전망이다.한편 이 전 시장이 제출한 이의신청서에 대한 최종 결론은 오는 11일 열리는 민주당 최고위원회에서 결정될 예정이다.