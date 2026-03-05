중동 현안 관련 더불어민주당-재계 긴급 간담회

동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?

폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?

1. 독점이어도 볼 사람은 본다. 2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.