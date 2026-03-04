민형배 “전남광주를 문화수도로…문체부 이전 추진”

“도시 경쟁력은 사람에게서 나온다”

‘전남광주 문화벨트 구축’ 비전 제시

이미지 확대 민형배 더불어민주당 의원이 지난달 23일 여의도 민주당 당사에서 열린 중앙당공천관리위원회 2차 회의 및 광역단체장 후보자 면접에 앞서 소감을 밝히고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 민형배 더불어민주당 의원이 지난달 23일 여의도 민주당 당사에서 열린 중앙당공천관리위원회 2차 회의 및 광역단체장 후보자 면접에 앞서 소감을 밝히고 있다. 뉴시스

이미지 확대 민형배 의원이 지난달 21일 전남 나주 동신대학교 한방병원 다목적홀에서 지역청년들과 심도 깊은 정책 토론을 벌이고 있다. 민형배 의원실 제공 닫기 이미지 확대 보기 민형배 의원이 지난달 21일 전남 나주 동신대학교 한방병원 다목적홀에서 지역청년들과 심도 깊은 정책 토론을 벌이고 있다. 민형배 의원실 제공

초대 전남광주 통합특별시장에 도전하는 민형배 더불어민주당 의원은 문화체육관광부의 전남광주 이전 추진을 핵심 공약으로 내걸었다.민 의원은 지난 3일 광주에서 열린 ‘남도문화산업 그랜드비전과 국가창업시대의 지역 전략’ 정책토론회에서 전남광주 통합시를 문화수도로 완성하기 위한 6대 핵심 비전을 제시했다.민 의원은 “도시 경쟁력은 사람에게서 나오며, 창의 인재가 머무는 도시는 결국 문화가 풍부한 도시”라면서 “전남광주특별시를 사람과 창의, 산업이 함께 성장하는 문화수도 모델로 만들겠다”고 밝혔다.6대 비전 중 가장 눈에 띄는 대목은 문체부의 전남광주 이전 추진이다. 민 의원은 “대한민국 문화수도는 상징이 아닌 구조로 완성돼야 한다”며 “문화정책 기획과 예산, 산업 전략의 중심인 문체부가 전남광주에 자리 잡을 때 명실상부한 문화수도로 자리매김할 것”이라고 강조했다.민 의원은 ▲전남의 자연과 광주의 민주주의·예술을 연결해 지역 고유성을 키우는 ‘문화정체성 수호’ ▲지역의 이야기가 세계와 만나는 ‘글로컬 문화수도 도약’ ▲행정경계를 넘어 마을과 시·군을 잇는 ‘전남광주 문화벨트 구축’ ▲국립아시아문화전당(ACC)을 지역 콘텐츠 생산의 중심 플랫폼으로 전환하는 ‘콘텐츠 엔진화 ’ ▲섬·바다·민주주의 등 지역 자산을 산업화하는 ‘문화산업 생태계 활성화’ 등을 핵심 과제로 내세웠다.민 의원은 “문화수도는 단순한 구호가 아닌 전남광주의 생존 전략”이라며 “특별법이 명시한 대로 국가에 문화수도 조성을 당당히 요구하고, 지역의 고유성을 지키고 연결하는 토대 위에 문화가 곧 먹거리와 일자리가 되는 산업 체계를 세우겠다”고 했다.