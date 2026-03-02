허석 순천시장 예비후보, 조은프라자를 ‘학생문화센터’로 탈바꿈 시킬 터

안전진단 후 리모델링 또는 재건축 검토

‘교육 도시 순천’ 이미지 회복 기대감

순천시 연향동 중심부에서 30년 가까이 방치되다시피 하고 있는 ‘조은프라자’ 건물의 활용 방안이 재점화돼 귀추가 주목된다.민선 7기 순천시장을 지낸 허석 순천시장 예비후보가 연향동 신도심의 대표적 유휴시설로 꼽히는 조은프라자 활성화 방안을 공약으로 제시해 눈길을 끈다.허 예비후보는 2일 “순천 한복판의 상징적 건물인 조은프라자를 신도심 활성화 차원에서라도 반드시 살려내겠다”고 밝혔다. 그는 “안전진단을 통해 사용 가능 여부를 우선적으로 판단한 뒤, 결과에 따라 리모델링 또는 철거 후 재건축을 검토하겠다”며 “이후 공간 활용 방향으로는 학생문화센터 조성 방안을 연구 중이다”고 활용 방안을 발표했다.조은프라자는 도심 미관을 해칠 뿐 아니라 신도심 공동화와 지역 상권 침체를 상징하는 시설로 지적돼 오면서 조속한 활용 방안을 마련해야 한다는 요구가 지역사회에서 꾸준히 제기돼 왔다.허 예비후보는 “조은프라자가 ‘학생문화센터’로 새롭게 기능한다면 청소년과 청년층의 문화·교육 활동 거점으로 활용될 수 있을 뿐 아니라 ‘교육의 도시 순천’이라는 이미지 회복과 순천의 인구 증가에도 기여할 수 있을 것이다”고 기대감을 보였다.이번 공약은 대규모 신규 개발보다는 기존 도심 내 유휴시설을 재생해 신도심 활력을 되살리겠다는 방향성을 담고 있어 의미를 더한다. 향후 안전진단 결과와 사업 방식, 재원 조달 방안 등이 구체화될 경우 조은프라자 활용을 둘러싼 논의도 본격화될 전망이다.