허석 순천시장 예비후보, 조은프라자를 ‘학생문화센터’로 탈바꿈 시킬 터

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

허석 순천시장 예비후보, 조은프라자를 ‘학생문화센터’로 탈바꿈 시킬 터

최종필 기자
최종필 기자
입력 2026-03-02 17:09
수정 2026-03-02 18:36
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

안전진단 후 리모델링 또는 재건축 검토
‘교육 도시 순천’ 이미지 회복 기대감

이미지 확대
허석 순천시장 예비후보가 연향동 조은프라자를 ‘학생문화센터’로 탈바꿈 시키겠다는 공약을 밝혔다.
허석 순천시장 예비후보가 연향동 조은프라자를 ‘학생문화센터’로 탈바꿈 시키겠다는 공약을 밝혔다.


이미지 확대
조은프라자 건물
조은프라자 건물


순천시 연향동 중심부에서 30년 가까이 방치되다시피 하고 있는 ‘조은프라자’ 건물의 활용 방안이 재점화돼 귀추가 주목된다.

민선 7기 순천시장을 지낸 허석 순천시장 예비후보가 연향동 신도심의 대표적 유휴시설로 꼽히는 조은프라자 활성화 방안을 공약으로 제시해 눈길을 끈다.

허 예비후보는 2일 “순천 한복판의 상징적 건물인 조은프라자를 신도심 활성화 차원에서라도 반드시 살려내겠다”고 밝혔다. 그는 “안전진단을 통해 사용 가능 여부를 우선적으로 판단한 뒤, 결과에 따라 리모델링 또는 철거 후 재건축을 검토하겠다”며 “이후 공간 활용 방향으로는 학생문화센터 조성 방안을 연구 중이다”고 활용 방안을 발표했다.

조은프라자는 도심 미관을 해칠 뿐 아니라 신도심 공동화와 지역 상권 침체를 상징하는 시설로 지적돼 오면서 조속한 활용 방안을 마련해야 한다는 요구가 지역사회에서 꾸준히 제기돼 왔다.

허 예비후보는 “조은프라자가 ‘학생문화센터’로 새롭게 기능한다면 청소년과 청년층의 문화·교육 활동 거점으로 활용될 수 있을 뿐 아니라 ‘교육의 도시 순천’이라는 이미지 회복과 순천의 인구 증가에도 기여할 수 있을 것이다”고 기대감을 보였다.

이번 공약은 대규모 신규 개발보다는 기존 도심 내 유휴시설을 재생해 신도심 활력을 되살리겠다는 방향성을 담고 있어 의미를 더한다. 향후 안전진단 결과와 사업 방식, 재원 조달 방안 등이 구체화될 경우 조은프라자 활용을 둘러싼 논의도 본격화될 전망이다.
순천 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로