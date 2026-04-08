세종시, 반려동물 장례문화 개선 맞손

이미지 확대 반려동물 장례문화 조성 및 동물복지 증진을 위한 업무협약(MOU식이 열리고 있다. 세종시 제공 닫기 이미지 확대 보기 반려동물 장례문화 조성 및 동물복지 증진을 위한 업무협약(MOU식이 열리고 있다. 세종시 제공

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세종시는 8일 ㈜펫닥과 반려동물 장례문화 조성 및 동물복지 증진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.이번 협약은 반려동물 양육 증가에 따라 장례 절차에 대한 시민 부담을 줄이고 올바른 반려동물 장례문화 정착과 동물등록제 운영 강화를 위해 마련됐다.협약에 따라 시민이 반려동물 장례를 이용하면 일반 10%, 취약계층 20% 범위에서 최대 10만원을 할인받을 수 있다.김회산 도농상생국장은 “성숙한 반려동물 장례문화가 정착할 수 있도록 지원해 시민과 반려동물이 모두 행복한 반려동물 친화 도시 조성을 위해 노력하겠다”고 말했다.3월 31일 기준 시에 등록된 반려동물은 2만 2115마리다.