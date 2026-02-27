[포토] ‘지옥철’ 김포 골드라인 체험 나선 김민석 국무총리

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[포토] ‘지옥철’ 김포 골드라인 체험 나선 김민석 국무총리

입력 2026-02-27 10:02
수정 2026-02-27 10:06
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0


김민석 국무총리는 27일 김포도시철도(김포골드라인) 혼잡도 문제에 대해 “국민주권정부에서 해결할 수 있는 최소한의 방책을 현실적으로 찾는 모습을 보여드릴 것”이라고 말했다.

김 총리는 이날 오전 김포골드라인 혼잡도 현장 점검을 나선 자리에서 ‘사우역∼김포공항역’ 구간을 직접 탑승한 뒤 이같이 언급했다.

그는 “(혼잡도 문제는) 교통과 근로의 권리 자체를 옥죄는 기본권 문제”라며 “빨리 해결하지 못하는 상황에 대해 김포 및 인근 시민들에 죄송하다”고 말했다.

이어 “김포골드라인 증편, 버스전용차로 확대, 5호선 연장 등 현재 제기된 종합대책을 최대한 빨리 실현하는 것이 우리의 숙제”라며 아파트 셔틀 상시 운영 등 ‘초단기’ 대책도 필요하다고 제안했다.

그러면서 “어떻게 고통을 최소화할지 초단기 대책을 중앙정부와 시·도가 같이 (논의)해봐야 하는 것이 아닌가 생각이 든다”고 덧붙였다.

그는 특히 5호선 연장 문제와 관련 “신속 예타(예비타당성조사)로 했는데 지금 지연되는 상황을 빨리 마쳐야 한다”며 “(이유를) 분석해 결과를 빨리 내게 하는 것이 좋겠다는 생각이 들었다”고 강조했다.

서울지하철 5호선 연장 사업은 수도권 서부 교통 개선을 위해 방화역에서 김포한강2콤팩트시티까지 25.8㎞ 구간을 연장하는 내용이다.

한국개발연구원(KDI)이 지난 2024년 착수한 예비타당성 조사의 결과가 아직 나오지 않으면서 결론을 서둘러 내야 한다는 주민 여론이 높은 상황이다.

김 총리는 “총리실에서 최대한 빠른 시일 내 국회의원, 관련 부처가 모이는 종합 논의를 하겠다”고 약속했다.

또 “대통령님이 대통령 되시기 전에 (골드라인을) 타보셨다고도 했었다”며 “다음 주 (대통령) 주례 보고 때 별도로 (사안을) 보고도 드리겠다”고 덧붙였다.
온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로