장동혁 “돌파구 고민할 것”…중진 면담에도 사실상 ‘현상 유지’ 가닥

장동혁, 4선 이상 중진 의원 면담

“지방선거 어렵다는 데 공감 표해”

“돌파구 고민” 원론적 반응만

최고중진연석회 재가동은 수용

이미지 확대 면담하는 장동혁과 중진의원들 장동혁 국민의힘 대표와 중진의원들이 26일 오전 서울 여의도 국회에서 면담을 하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 면담하는 장동혁과 중진의원들 장동혁 국민의힘 대표와 중진의원들이 26일 오전 서울 여의도 국회에서 면담을 하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 ‘국민의힘 진로는?’ 장동혁 국민의힘 대표가 26일 오전 서울 여의도 국회에서 박덕흠, 윤상현, 조경태, 김기현 등 중진의원들과 당내 현안관련 비공개 회동을 하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 ‘국민의힘 진로는?’ 장동혁 국민의힘 대표가 26일 오전 서울 여의도 국회에서 박덕흠, 윤상현, 조경태, 김기현 등 중진의원들과 당내 현안관련 비공개 회동을 하고 있다. 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

장동혁 국민의힘 대표와 4선 이상 중진 의원들이 26일 만나 6·3 지방선거를 앞둔 당의 노선에 대해 논의했으나 별다른 해법을 찾지 못했다. 지난 20일 장 대표의 ‘절윤(윤석열과의 절연) 거부’ 입장문을 철회해 달라는 일부 요구에는 장 대표가 구체적인 답을 하지 않은 것으로 전해졌다. 다만 당 안팎의 분열과 갈등 양상은 멈춰야 한다는 데는 의견을 모았다고 한다.장 대표는 이날 국회에서 주호영·조경태·권영세·김기현·나경원·윤상현·조배숙·김도읍·김상훈·김태호·이종배·이헌승·윤영석·윤재옥·박대출·박덕흠·한기호 의원과 면담했다.이번 면담은 지난 24일 “이대로는 지방선거를 치를 수 없다”는 4선 이상 중진 의원들의 면담 요구에 따라 성사됐다.면담 후 이종배 의원은 “장 대표가 중진 의원들의 지방선거 어려움에 대해서 인식을 같이 했다”며 “돌파구 마련을 위해 장 대표가 다양한 의견을 수렴했다”고 전했다. 다만 이날 면담에서 장 대표는 구체적인 구상을 내놓거나 개별 의원들의 의견에 반응을 보이지는 않았다고 한다.이 의원은 “장 대표는 이대로는 지방선거가 매우 어렵다는 데 공감했고 ‘돌파구를 마련하고 깊이 고민하겠다’고 했다”고 전했다. 면담에 배석한 최보윤 국민의힘 수석대변인은 “면담에서 ‘노선 변화’ 이런 용어가 나오지 않았고 돌파구에 대해 깊이 고민하겠다고 했다”고 부연했다.최고위원과 중진 의원들이 당 안팎 현안을 함께 논의하는 최고중진연석회의도 재가동하기로 했다. 아울러 “이제는 갈등과 분열은 종식하고 지방선거에 매진하자는 데 장 대표와 우리 중진 의원들이 의견을 같이 했다”고 이 의원이 전했다.조경태 의원은 면담 후 기자들과 만나 “나는 장 대표가 표현했던 ‘윤석열과 절연하라는 세력과 절연하겠다’는 표현은 철회했으면 좋겠다고 말했다”며 “우리가 내란수괴 윤석열을 탄생시킨 죄가 있는 정당이니 국민께 백배사죄하는 것부터 출발해야 한다고 말했다”고 전했다.