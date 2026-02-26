“내가 두렵냐”는 전한길에… 김동연 “제 정신인가. 거의 미친 수준” 직격탄

이미지 확대 26일 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’ 유튜브 화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 26일 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’ 유튜브 화면 캡처

김동연 경기도지사가 전한길씨의 콘서트 전격 취소 결정에 대해 전씨가 “내가 두렵냐”고 질문한 것을 두고 “제정신인가. 거의 미친 수준”이라고 혹평했다.김 지사는 26일 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’ 인터뷰에서 전씨가 자신에게 “평생 공직에 있으면서 공개적으로 남을 폄훼하거나 모욕한 적이 없는데 정말 이번만큼은 험하더라도 말을 해야겠다. 이분 지금 제정신이냐”라고 한 발언을 맞받아쳤다.전씨가 직권남용으로 자신을 고발하겠다고 예고한 것에 대해서는 “앞으로 전씨가 무슨 꼼수를 동원하더라도 경기도에서 윤 어게인 세력이 활개 치는 것은 용납하지 않겠다”고 밝혔다.앞서 지난 23일 김 지사는 전한길 측이 오는 3월 2일 킨텍스에서 열 예정이었던 콘서트에 대해 “윤 어게인 행사를 순수 가족 문화행사로 속여 대관 신청을 했고, 사회 통념상 크게 반하며 3·1 정신을 오염시키는 것을 좌시할 수 없어 대관 신청 전격 취소를 지시했다”고 설명했다.이재명 정부의 부동산 정책에 대한 물음에는 “이재명 대통령께서 메시지뿐만 아니라 4번의 부동산 대책을 발표했다”며 “투기 억제, 부동산 공급 확대 등이 아주 적절한 타이밍에 여러 가지 할 수 있는 대책들을 조화롭게 냈다”고 평가했다.그러면서 “경기도 내 주택 80만 가구 공급, 가격 담합 행위 등 부동산 범죄와의 전쟁 선포로 이재명 정부의 부동산 대책을 적극 뒷받침하겠다”고 강조했다.설 연휴 이후 지역 언론 3사의 차기 경기도지사 더불어민주당 후보 적합도 여론조사에서 모두 1위를 차지한 것에 대해 김 지사는 “아무래도 경제를 잘 알고 경기도를 잘 알며 경쟁력 있다는 소위 ‘3경’의 평가를 받은 것이 반영된 게 아닌가 싶다”고 말했다. 이어 “아주 겸손하고 조심스럽게, 결국은 민심이 천심이다. 도민들로부터 가급적 좋은 평가를 받을 수 있도록 더욱더 도정에 열중하고 좋은 성과를 내도록 하겠다”고 다짐했다.