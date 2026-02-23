민형배 의원 “여수산단 ‘화학산업 소부장 특화단지’로 대전환”

일본 수출규제 사태 위기 교훈 반영…“국가 전략산업 안보 거점 재편”

범용 석유화학 한계 극복… 배터리·반도체 등 첨단 소재 공급망 구축

앵커-중소기업 연계된 ‘완결형 산업 생태계’로 지역 경제 활성화 도모

이미지 확대 민형배 더불어민주당 국회의원. 닫기 이미지 확대 보기 민형배 더불어민주당 국회의원.

민형배 더불어민주당 국회의원(광주 광산을)은 화학산업 침체로 구조적 위기에 직면한 여수국가산업단지를 반도체 공정용 특수화학소재 등 국가 전략산업에 필수적인 ‘소재·부품·장비(소부장) 특화단지’로 대전환해야 한다고 23일 밝혔다.민 의원의 이같은 구상은 범용 석유화학 중심 산업구조의 한계를 극복하고, 배터리·반도체·자동차·우주항공 등 국가 핵심 산업의 근간이 되는 소부장 산업을 집중 육성함으로써 산업 경쟁력 제고와 공급망 안보 강화를 동시에 달성하는 데 목적이 있다.민 의원은 2019년 일본의 반도체 핵심 소재 수출규제 사태를 언급하며, 특정 국가에 대한 높은 ‘소재 의존도’가 산업 전반의 가동 중단 위험으로 직결될 수 있음을 지적했다. 고순도 불화수소 등 핵심 소재의 공급 불확실성이 우리 산업에 미친 심각한 영향을 교훈 삼아, 핵심 소재·부품·장비의 안정적 국내 공급 체계 구축을 국가 산업안보 과제로 다뤄야 한다는 것이다.이와 관련, 민 의원은 “LG화학, GS칼텍스, 롯데케미칼, 금호석유화학 등 국내 대표 화학기업을 앵커기업으로 삼아, 수요 창출과 공정 전환, 실증 및 초기 물량 확보가 연계된 완결형 소부장 산업 생태계를 구축해야 한다”고 강조했다.앵커기업은 전략산업용 소재의 안정적 수요처이자 기술 축적의 중심 역할을 수행하고, 중소·중견 소부장 기업은 연구·개발 및 사업화 단계에서 대기업과 긴밀히 연계돼 시장 진입이 빠르게 가능하도록 지원받는 생태계를 구축한다는 것이다.이 같은 생태계를 통해 여수산단은 ▲이차전지 전해액과 분리막 등 배터리 핵심 소재 ▲반도체 공정용 고순도·특수 화학소재 ▲미래차 및 우주항공용 고기능·경량화 소재 ▲전략산업 공급망 안정화를 위한 핵심 중간소재 등 국가 전략산업 전반에 필수 소재를 적시에 공급하는 핵심 거점으로 기능하게 된다.민 의원은 “특화단지 조성과 함께 디지털 전환과 저탄소 공정 혁신을 병행해 글로벌 탄소규제에도 대응할 것”이라며 “여수산단이 국제 경쟁력을 갖춘 지속가능 산업단지 모델로 거듭나야 한다”고 강조했다. 이어 “여수 소부장 특화단지는 침체된 화학산업의 회복을 넘어 대한민국 산업 공급망을 근본적으로 강화하는 국가 전략”이라며 “여수를 전략산업 핵심 소재의 중심지이자, 국가 산업의 심장으로 키워내겠다”고 덧붙였다.