전한길 무소속 출마 검토에…박찬대 캠프 “내란옹호세력 헌정질서 진입 시도”

전한길, 인천 계양을 보궐선거 출마 검토

박찬대 캠프 “민주주의 꽃 꺾으려 한다”

이미지 확대 더불어민주당 박찬대 의원이 지난달 22일 인천시청 앞 광장에서 인천시장 출마 선언을 하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 박찬대 의원이 지난달 22일 인천시청 앞 광장에서 인천시장 출마 선언을 하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 경찰 출석 전 기자회견 하는 전한길 이재명 대통령과 김현지 청와대 제1부속실장에 대한 허위 사실을 유포한 혐의로 고발된 한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길(본명 전유관)씨가 12일 동작경찰서에 피의자 신분으로 출석하기 앞서 서울 노량진역 광장에서 기자회견을 하고 있다. 2026.02.12. 닫기 이미지 확대 보기 경찰 출석 전 기자회견 하는 전한길 이재명 대통령과 김현지 청와대 제1부속실장에 대한 허위 사실을 유포한 혐의로 고발된 한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길(본명 전유관)씨가 12일 동작경찰서에 피의자 신분으로 출석하기 앞서 서울 노량진역 광장에서 기자회견을 하고 있다. 2026.02.12.

세줄 요약 박찬대 민주당 인천시장 후보 캠프가 전한길의 인천 계양을 보궐선거 무소속 출마 검토를 두고 내란 옹호 세력이 헌정질서 안으로 들어오려 한다고 비판했다. 출마 자체는 막을 수 없지만 민주주의를 훼손하는 시도라고 지적했다. 전한길 계양을 무소속 출마 검토

박찬대 캠프, 내란 옹호 세력 비판

출마 자유 인정하되 민주주의 훼손 지적

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

박찬대 더불어민주당 인천시장 후보 측이 5일 강성 보수 유튜버 전한길(본명 전유관)씨의 인천 계양을 국회의원 보궐선거 출마 검토에 대해 “내란 옹호 세력이 헌정 질서 안으로 진입을 시도하고 있다”고 비판했다.박록삼 캠프 대변인은 이날 논평을 통해 “내란 옹호자가 민주주의의 꽃을 꺾으려 한다”며 이같이 밝혔다. 전직 한국사 강사로 강성 보수 유튜버 활동 중인 전씨는 인천 계양을 보궐선거에 무소속 출마를 검토 중인 것으로 알려졌다.박 대변인은 “계양을은 이재명 대통령이 검찰의 정치적 탄압에 맞서 국민의 심판을 받기 위해 직접 출마했던 지역구”라면서 “그 상징성을 잘 알기에 더욱 분명하게 말씀드려야 할 것 같다”고 강조했다.이어 “선거에 나서는 것은 개인의 자유다. 민주주의 사회에서 선거 출마 자체를 막을 수 없고, 막아서도 안 된다”면서도 “내란을 옹호해온 세력이 선거라는 민주주의적 수단을 이용해 다시 헌정질서 안으로 진입하려는 시도 그리고 그 교두보를 인천 계양에 놓으려는 의도를 냉정하게 바라볼 필요가 있다”고 지적했다.그러면서 “내란 옹호의 이력을 가진 인물이 민주주의의 의미를 교란하고 시민의 선택을 훼방 놓으려는 처사임을 계양구 시민, 나아가 인천시민들께서는 이미 잘 알고 계실 것”이라고 언급했다.특히 유정복 국민의힘 후보를 향해선 전씨의 출마 반대 입장을 밝혀줄 것을 요청했다. 박 대변인은 “민주주의 가치와 헌정질서를 부정하는 전씨 같은 이들이 우리 인천 땅에서 활개 치지 않도록 해야 한다는 점에 동의하신다면 기꺼이 반대한다는 입장을 우리와 함께 밝혀주시기 바란다”고 했다.박 대변인은 “헌정질서를 부정한 자가 그 헌정질서 위에서 표를 구하는 이 역설을, 민주주의의 꽃을 꺾으려는 음험한 시도를 인천시민들이 현명한 판단으로 단호하게 답해주실 것이라 확신한다”고 했다.