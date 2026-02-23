이광일 전남도의회 제1부의장, 여수시장 출마 선언

여수 대전환과 해양관광·미래 경쟁 산업 고도화 공약 제시
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
이광일 전남도의회 부의장이 23일 여수혁신지원센터 대회의실에서 기자회견을 열고 여수시장 출마를 선언하고 있다.
더불어민주당 이광일 전남도의회 제1부의장이 23일 여수혁신지원센터 2층 대회의실에서 기자회견을 열고 여수시장 출마를 공식 선언했다.
이 부의장은 츨마의 변으로 “여수 대전환과 해양관광·미래 경쟁 산업의 고도화를 이끌어 더 크고 탄탄한 여수를 만들겠다”고 밝혔다.
이어 “여수는 충분한 잠재력을 가진 도시지만, 최근 위기를 맞으며 성장이 멈췄다”며 “정직하게 쌓아온 경험과 실천의 정치, 새로운 리더십으로 여수의 대전환을 이끌겠다”고 말했다.
서준오 서울시의원, 노원구 상계동 희망촌 정비 ‘본격 착수’
서울시의회 서준오 의원(더불어민주당·노원4)이 지난해 서울시 추가경정예산을 통해 확보한 ‘상계동 희망촌 정비계획 가이드라인 수립’ 용역비 5000만원을 바탕으로 희망촌 정비사업이 본격적으로 시작됐다. 상계4-1구역, 이른바 ‘희망촌’은 상계동 산161-12·13 일대 약 2만 7000㎡ 규모의 주거환경개선지구로, 1998년 주거환경개선계획이 수립된 이후 장기간 사업이 정체돼 왔다. 그 사이 건물은 노후화되고 기반시설은 열악해지면서 주민 안전과 주거환경 개선의 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다. 특히 2021년 상계3구역이 공공재개발 후보지로 선정되고 2024년 공공재개발구역으로 지정·고시되는 과정에서도 희망촌은 사업 대상에서 제외되며 상대적 박탈감이 커졌다. 이에 서 의원은 서울시의회 주택공간위원회 부위원장으로 활동하며 서울시가 직접 나서 희망촌 정비 방향을 설정해야 한다고 지속적으로 촉구해 왔다. 그 결과 2025년 제1회 서울시 추가경정예산에 ‘희망촌 정비계획 가이드라인 수립’ 용역비 5000만원이 반영됐고, 이후 서울시에서 노원구로 예산이 재배정되면서 노원구 주도로 용역을 추진하게 됐다. 이번 용역은 올해 5월경 준공될 예정으로 희망촌 정비의 기본 방
서울시의회 바로가기
이 부의장은 여수의 새로운 도약을 위한 비전과 정책으로 여수산단 대전환과 청년 일자리 확보, 남해안 해양관광 1번지·글로벌 랜드마크 완성, 섬 균형발전, 원도심 활성화, 사통팔달의 교통망 확보 등을 제시했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지