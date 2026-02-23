이광일 전남도의회 제1부의장, 여수시장 출마 선언

여수 대전환과 해양관광·미래 경쟁 산업 고도화 공약 제시

이미지 확대 이광일 전남도의회 부의장이 23일 여수혁신지원센터 대회의실에서 기자회견을 열고 여수시장 출마를 선언하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 이광일 전남도의회 부의장이 23일 여수혁신지원센터 대회의실에서 기자회견을 열고 여수시장 출마를 선언하고 있다.

더불어민주당 이광일 전남도의회 제1부의장이 23일 여수혁신지원센터 2층 대회의실에서 기자회견을 열고 여수시장 출마를 공식 선언했다.이 부의장은 츨마의 변으로 “여수 대전환과 해양관광·미래 경쟁 산업의 고도화를 이끌어 더 크고 탄탄한 여수를 만들겠다”고 밝혔다.이어 “여수는 충분한 잠재력을 가진 도시지만, 최근 위기를 맞으며 성장이 멈췄다”며 “정직하게 쌓아온 경험과 실천의 정치, 새로운 리더십으로 여수의 대전환을 이끌겠다”고 말했다.이 부의장은 여수의 새로운 도약을 위한 비전과 정책으로 여수산단 대전환과 청년 일자리 확보, 남해안 해양관광 1번지·글로벌 랜드마크 완성, 섬 균형발전, 원도심 활성화, 사통팔달의 교통망 확보 등을 제시했다.