국민의힘 당명 개정, 지방선거 뒤로 연기… 내일 의총서 최종 결정

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

국민의힘 당명 개정, 지방선거 뒤로 연기… 내일 의총서 최종 결정

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-02-22 17:05
수정 2026-02-22 18:00
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
국민의힘이 새 당명 후보를 ‘미래연대’와 ‘미래를여는공화당’ 2개로 압축했다고 밝힌 가운데 22일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에 태극기와 당기가 걸려 있다. 2026.2.22 홍윤기 기자
국민의힘이 새 당명 후보를 ‘미래연대’와 ‘미래를여는공화당’ 2개로 압축했다고 밝힌 가운데 22일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에 태극기와 당기가 걸려 있다. 2026.2.22 홍윤기 기자


국민의힘은 22일 당명 개정을 6·3 지방선거 이후에 마무리하기로 의견을 모았다.

국민의힘 지도부는 이날 오후 국회에서 비공개 최고위원회의를 열어 이같이 결정했다고 최보윤 수석대변인이 밝혔다.

앞서 당 브랜드전략 태스크포스(TF)는 새 당명 후보를 ‘미래연대’와 ‘미래를 여는 공화당’ 두 가지로 압축했다.

새 당명은 당원 선호도 조사를 거쳐 이르면 다음달 1일 공개될 예정이었지만, 강령·기본정책 개편과 연동된 사안인 만큼 지방선거까지 심도있게 논의가 필요하다는 데 의견이 모였다고 최 수석대변인은 전했다.

국민의힘은 23일 의원총회를 거쳐 지방선거 이후 당명 개정 논의를 재개하는 방안을 최종 확정할 계획이다.
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
관련기사
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로