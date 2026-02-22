국민의힘 당명 개정, 지방선거 뒤로 연기… 내일 의총서 최종 결정

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
국민의힘이 새 당명 후보를 ‘미래연대’와 ‘미래를여는공화당’ 2개로 압축했다고 밝힌 가운데 22일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에 태극기와 당기가 걸려 있다. 2026.2.22 홍윤기 기자
국민의힘은 22일 당명 개정을 6·3 지방선거 이후에 마무리하기로 의견을 모았다.
국민의힘 지도부는 이날 오후 국회에서 비공개 최고위원회의를 열어 이같이 결정했다고 최보윤 수석대변인이 밝혔다.
앞서 당 브랜드전략 태스크포스(TF)는 새 당명 후보를 ‘미래연대’와 ‘미래를 여는 공화당’ 두 가지로 압축했다.
새 당명은 당원 선호도 조사를 거쳐 이르면 다음달 1일 공개될 예정이었지만, 강령·기본정책 개편과 연동된 사안인 만큼 지방선거까지 심도있게 논의가 필요하다는 데 의견이 모였다고 최 수석대변인은 전했다.
국민의힘은 23일 의원총회를 거쳐 지방선거 이후 당명 개정 논의를 재개하는 방안을 최종 확정할 계획이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지