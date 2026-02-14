배현진 징계에 국힘 “자해 행위” 갈등 증폭…與 “탄핵찬성파 숙청, 공포 정치”

장동혁 “윤리위가 원칙대로 판단”

한동훈 “한심스러운 추태”…소장파 “마이너스 정치”

배현진 국민의힘 의원이 11일 서울 여의도 중앙당사에서 중앙윤리위원회에 출석하며 입장을 밝히고 있다.

당 윤리위는 서울시당위원장인 배 의원의 한동훈 전 대표 제명 반대 입장을 서울시당 전체 의사인 것처럼 왜곡했다는 점을 문제 삼아 징계 절차를 시작했다. 2026.2.11.

당 윤리위는 서울시당위원장인 배 의원의 한동훈 전 대표 제명 반대 입장을 서울시당 전체 의사인 것처럼 왜곡했다는 점을 문제 삼아 징계 절차를 시작했다. 2026.2.11.

국민의힘 배현진 의원이 13일 국회 소통관에서 당 중앙윤리위원회가 본인에 대해 당원권 정지 1년 처분을 내린 것과 관련해 기자회견하기 앞서 한동훈 전 대표와 인사하고 있다. 한 전 대표 왼쪽은 국민의힘 한지아 의원, 오른쪽은 안상훈 의원과 유용원 의원. 2026.2.13.

배현진 국민의힘 의원이 지난 9일 국회에서 열린 2월 임시국회 본회의에서 장동혁 대표에게 당 중앙윤리위원회의 제소와 관련해 따지고 있는 모습.

국민의힘 중앙윤리위원회가 친한(친한동훈)계 배현진 의원에 대해 ‘당원권 1년 정지’ 중징계를 결정한 것을 두고 당내 갈등이 깊어지고 있다. 장동혁 대표는 “윤리위가 원칙대로 판단했다”는 입장이지만, 친한계와 소장파 등에서는 “지도부가 갈등을 증폭시키고 있다”는 비판이 이어지고 있다.장 대표는 14일 언론 인터뷰에서 배 의원의 징계와 관련 “사이버상 아동 명예훼손이 주된 징계 사유로 알고 있다”며 “당 대표가 윤리위 결정을 평가하는 것은 바람직하지 않다”고 밝혔다.앞서 윤리위는 배 의원에게 전날 당원권 정지 1년의 중징계를 내렸다. 미성년자 아동 사진의 소셜미디어(SNS) 계정 무단게시 등을 징계 사유로 들었다.윤리위의 친한계 징계는 한동훈 전 대표 제명과 김종혁 전 최고위원 탈당 권고에 이어 3번째다. 배 의원은 징계 의결 통지를 받은 날로부터 10일 이내에 윤리위에 재심의를 청구할 수 있는데, 아직 재심 신청 여부를 밝히지 않은 상태다.한 전 대표는 이날 페이스북에 “정치가 걱정을 덜어드리기는커녕 한심스러운 추태로 걱정을 더해드리기만 하고 있어 송구스럽다”며 “어떤 어려움이 있더라도 저는, 좋은 정치 꼭 해내겠다”고 밝혔다.친한계 김종혁 전 최고위원도 페이스북에 “정적 숙청 도구로 전락한 불법 계엄 사령부, 국민의힘 윤민우 윤리위원장의 윤리위는 폭파돼야 한다”고 주장했다.김미애 의원은 페이스북에 올린 글에서 자신은 친한계가 아니라고 말한 뒤 “배 의원 징계 사유가 된 SNS 게시물 논란이 과연 ‘당원권 정지 1년’이라는 중징계에 해당하는지 의문”이라며 “장동혁 지도부는 갈등을 봉합하기는커녕 사실상 증폭시키고 방치하고 있다”고 지적했다.이어 “이제는 자멸의 정치를 멈춰야 한다. 내부 투쟁에 골몰하는 정당에 국민의 신뢰는 오래 머물지 않는다”고 강조했다.당내 소장파 모임인 ‘대안과 미래’도 입장문에서 “선거를 앞두고 통합해야 할 당이 계속 ‘마이너스 정치’를 하는 것은 스스로 패배의 길을 택하는 자해 행위”라며 “지금 당원에 대해 진행되는 모든 징계 절차를 중단하라”고 촉구했다.박성훈 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 “개인적으로 안타깝게 생각하지만, 윤리위의 독자적 판단을 존중할 수밖에 없다”며 “정무적 고려를 했다면 설 연휴 직전 의사결정을 내리지 않았을 것”이라고 말했다.윤석열 정부 대통령실에서 시민사회수석을 지낸 강승규 의원은 YTN에 출연해 “친한계 의원들이 지도부의 큰 원칙 등을 지나치게 비난하는 것에 몰두해 이래서는 질서를 유지하기 쉽지 않겠다는 측면에서 징계가 이뤄진 것으로 본다”며 “지방선거는 단일대오를 형성해야 하는데, 그런 부분에서 지도부가 결심한 게 아닌가 보여진다”고 설명했다.더불어민주당은 이날 국민의힘이 배 의원을 중징계한 것과 관련 “탄핵 찬성파를 솎아내는 공포정치”라며 비판했다.박경미 대변인은 이날 서면 브리핑에서 “‘윤(尹)어게인’의 회군과 ‘탄핵 찬성파’의 숙청이 국민의힘이 말하는 혁신인가”라며 이같이 밝혔다.그는 국민의힘이 지방선거 공천관리위원장 선임한 이정현 전 새누리당(국민의힘 전신) 대표에 대해 “그는 과거 12·3 비상계엄을 ‘계몽’이라 치켜세우고, 헌법을 유린한 세력을 ‘이순신 장군’과 ‘의병’에 빗대었던 인물”이라고 언급한 뒤 “윤석열이 옳았다고 외치던 극단적 충성 세력에게 공천권을 쥐여준 것”이라고 지적했다.그러면서 “반면 과거 탄핵을 찬성했던 개혁적인 목소리들은 ‘윤리’라는 단두대 위에 세워지고 있다”고 꼬집었다.이어 “반헌법적 인사는 중용하고, 당내 다양성은 ‘윤리’의 이름으로 처단하는 이중잣대를 설 명절을 맞이해 모여앉은 국민들께서 어떻게 바라보겠나”라며 “민심을 거스르는 숙청 끝에는 국민의 준엄한 심판이 기다리고 있다”고 경고했다.